Parimatch Ukraine - генеральный партнер трансляции The International 10 в Ocean Plaza

Федерация киберспорта Украины (UESF) проведет трансляцию турнира The International 10 по Dota 2. Генеральный партнер трансляции - крупнейший киберспортивный букмекер Parimatch Ukraine. Также в качестве партнеров мероприятия выступят Artline и Hator.

Ивент пройдет в воскресенье 17 октября в Ocean Plaza (Антоновича, 176), начало в 10:00. Все гости смогут принять участие в турнире 1х1 по Dota 2, сыграть в кикер (настольный футбол), проверить свою координацию на баланс борде и, конечно же, поучаствовать в розыгрыше крутых призов.

Сам финал The International 10 состоится в Бухаресте. Напомним, что призовой фонд турнира более $40 млн. Победитель же получит $18,2 млн.