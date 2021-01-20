Parimatch предлагает всем новым игрокам 100% страховку ставки

Parimatch приготовил яркий приветственный бонус для всех новых игроков. При регистрации с лендинга компания возвращает 100% первой ставки, которая не сыграет.

Можно сделать любой ординар или экспресс с коэффициентом от 1,85 на сумму до 2500 и не переживать за результат спортивного события.

Победа принесет выигрыш, а поражение просто невозможно, так как Parimatch все равно вернет сумму ставки на счет.

Акция действует с 20 января до 28 февраля. Воспользоваться же бонусом можно будет в течении 7 дней после регистрации.