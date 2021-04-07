Parimatch объявил о партнерстве с Reface и запустил челлендж

Бренд Parimatch объявил об официальном партнерстве с популярным украинским AI-приложением Reface (более 100 миллионов скачиваний по всему миру). Компании отметили свое партнерство запуском в соцсетях совместного челленджа, который продемонстрирует потрясающие возможности Reface и глобальную кампанию Parimatch с участием звезд футбольного клуба "Ювентус". Таких как Артур Мело, Луис да Силва Данило, Альваро Мората, Криштиану Роналду и Войцех Щесны.

Челлендж сразу же привлек внимание блоггеров и пользователей Instagram во всем мире. В нем также участвуют международные звезды и амбассадоры Parimatch.

• Марсело Аугусто Давид aka Coldzera, профессиональный бразильский игрок CS:GO;

• Федор Черкашин, восходящая звезда бокса;

• Ярослав Амосов, украинский боец Bellator MMA;

• Марина Мороз aka Iron Lady, украинский боец UFC;

• Арман Царукян, боец UFC в легком весе;

• Петр No Mercy Ян, бывший чемпион UFC в легком весе.

Челлендж Parimatch x Reface продлится с 5 по 12 апреля. В нем могут принять участие все желающие старше 18 лет, за исключением жителей некоторых стран, а также спорных и оккупированных территорий. 10 победителей получат подарочные наборы Parimatch с потрясающей продукцией. Официальные правила участия доступны в специальном разделе приложения Reface (https://reface.onelink.me/lVlG/parimatch).

Иван Ляшенко, директор по маркетингу, Parimatch: "Невероятный взрывной рост Reface является источником огромного вдохновения для Parimatch, и мы очень рады стать официальными партнерами! У нас в разработке масса неимоверных кампаний, и мы с нетерпением ждем момента, когда сможем их продемонстрировать. Это действительно потрясающие проекты, которые создают наши специалисты. Мы рады объявить наш первый совместный челлендж и призываем каждого скачать Reface и попробовать его поистине безграничные возможности".

Дима Швец, CEO и со-основатель Reface: "Есть множество бизнесов, которые могут взаимодействовать с нашей AI-технологией: фешн, ритейл, музыкальная индустрия, арт-проекты и кинокомпании. Мы очень рады, что благодаря сотрудничеству с Parimatch наше приложение могут попробовать и спортивные фанаты и стать еще ближе к своим любимым футбольным командам. COVID стал настоящим испытанием для поклонников спорта, которые скучают по офлайн-играм. Надеюсь, Reface поможет им оставаться на связи с любимыми игроками".

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О компании Parimatch

Parimatch — это мировой букмекерский бренд, который объединяет технологии, бизнес и спорт, чтобы обеспечить безупречные развлечения посредством инноваций. Основанная в 1994 году, сейчас Parimatch одна из ведущих букмекерских компаний в Европе и СНГ.

В основе работы Parimatch - цифровые технологии, при этом компания постоянно развивает и улучшает пользовательский опыт. На сегодняшний день клиентами компании являются более 2,6 миллионов пользователей на четырех континентах.

Амбассадоры бренда Parimatch олицетворяют боевой дух компании и ее миссию - стать лучшими. В команду чемпионов Parimatch входят суперзвезда ММА Конор МакГрегор, бойцы UFC Алексей Олейник, Петр Ян и сестры Шевченко. В 2020 году компания Parimatch объявила о партнерстве с LaLiga, футбольными клубами Leicester City, Juventus и Everton, продемонстрировав свой бренд миллионам поклонников спорта по всему миру. Parimatch также является глобальным партнером по ставкам популярной киберспортивной команды Fnatic, титульным партнером Virtus.Pro и эксклюзивным партнером UFC в странах СНГ. Parimatch назвал Даниила "Zeus" Тесленко и Марсело "Coldzera" Давида глобальными амбассадорами киберспорта.

О компании Reface

Reface — это приложение на основе искусственного интеллекта, позволяющее заменять лица в любых видео и гифках и за считанные секунды делиться ими в соцсетях. Основанное в январе 2020 года, приложение заняло первое место в американском AppStore и получило номинацию Best of 2020 Award в категории “Развлечения” в Google Play. В течение 14 месяцев после запуска приложение скачали более 100 миллионов раз. Reface привлек 5,5 млн долларов инвестиций Андреессена Горовица и нескольких известных бизнес-ангелов, таких как Скутер Браун.

Reface использовали такие знаменитости, как Снуп Догг, Илон Маск, Бритни Спирс, Майли Сайрус, Джастин Бибер и Джо Роган. Компания сотрудничала с такими брендами, как JBL, Universal, Warner Music и Amazon Prime.