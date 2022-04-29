Parimatch Foundation продолжает поддерживать стипендиями детей-спортсменов с инвалидностью

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation, несмотря на войну в Украине, продолжает поддерживать детей в их стремлении заниматься спортом и развиваться даже в это сложное для страны время. Начиная с февраля, Фонд выделил 1 120 000 гривен в рамках программы "Да, я могу!" для выплаты стипендий детям-спортсменам с инвалидностью, которые профессионально занимаются спортом и ставят перед собой цель участия в международных соревнованиях.

— Сегодня спорт стал важной частью нашей совместной борьбы за победу. Своими успехами на международной арене наши спортсмены ежедневно привлекают внимание мировой общественности к войне в Украине и продолжают демонстрировать, насколько украинцы сильны духом. Поэтому мы стремимся поддерживать юных спортсменов с инвалидностью. Для нас важно, чтобы они могли продолжать тренировки, становиться сильнее, стать профессионалами, которые своими выступлениями будут говорить об Украине на весь мир, — рассказала президент Parimatch Foundation Катерина Белорусская. — Программа "Да, я могу!" особенная для нашего Фонда. Большинство программ пришлось временно приостановить, чтобы иметь возможность перенаправлять свои ресурсы на помощь Украине. Но Фонд принял решение и дальше выплачивать стипендии и поддерживать украинских спортсменов. Мы верим, что скоро война закончится, и наши дети смогут реализовать все свои спортивные мечты!

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Программа "Да, я могу!" направлена ​​на поддержку детей с инвалидностью и особенностями ментального развития путем привлечения их к спорту. До начала войны программа реализовывалась по всей Украине, в 15 регионах страны действовали группы, в которых проводились открытые инклюзивные тренировки, что делало спорт доступным для всех желающих.

Уже три года международный благотворительный фонд Parimatch Foundation совместно с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины награждают детей специальными стипендиями в размере 5 000 гривен в месяц, которые выплачиваются в течение года.

— Именно сегодня важно наличие Украины на спортивных соревнованиях, а еще победа наших спортсменов. Именно победа в спорте дает возможность включить и мировое сообщество, и украинцев в осознание того, что победа будет за нами, независимой Украиной, самодостаточной, страной с большим мирным будущим. Поэтому сейчас важно дать возможность спортсменам реализовать все, что есть в украинском народе в мировом спорте. Поэтому кто-либо, кто поддерживает Украину, украинских спортсменов в том, что касается участия в международных спортивных соревнованиях, в подготовке к этим соревнованиям, работает на Украину, работает на всеобщую победу нашей страны в борьбе против агрессора, — подчеркнул президент Национального комитета спорта инвалидов Украина Валерий Сушкевич.

В прошлом году Фонд отметил сразу 30 маленьких спортсменов из разных регионов Украины в возрасте от 11 до 17 лет. Все они показывают успехи в гандболе, легкой атлетике, лыжных гонках и биатлоне, плавании, спортивном ориентировании и настольном теннисе. Наши юные спортсмены особенно вдохновляются паралимпийскими сборными Украины. Так, на XIII Зимних Паралимпийских играх в Пекине наша команда впервые в своей истории завоевала 29 наград. Украинцы выиграли 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей, а в общекомандном зачете заняли второе место.

Уверены, что и подопечные Parimatch Foundation также стремительно идут к своей цели.

Фонд будет и дальше поддерживать спортсменов!