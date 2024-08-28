Паралимпиада-2024: форму сборной Украины хотели запретить из-за карты с Крымом

Международный паралимпийский комитет (МПК) отказывался утверждать форму сборной Украины для Игр-2024, которые стартуют в Париже. Спортивным функционерам не нравилось то, что на экипировке сине-желтой команды изображена карта нашей страны с Крымом, а также расцветка одного из комплектов.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал президент Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины Валерий Сушкевич. По его словам, он и юристы на протяжении двух месяцев убеждали руководство МПК в том, что наша страна не нарушает ни один из пунктов регламента и хартии.

"Обратите внимание на эту форму, потому что ее больше двух месяцев отказывались утвердить чиновники МПК, заявляя, что мы сделали слишком политическую украинскую форму. Категорически запрещали на форме карту суверенной независимой Украины, но мы пробили наши требования, чтобы Украина в международно признанных границах была на нашей форме. Утверждали, что наша форма имеет слишком военный дизайн и запрещали появившийся на нашей форме дополнительный зелено-военный цвет. Мы смогли доказать нашу юридическую правоту и украинское восприятие всех цветов нашей формы!" – отметил глава НПК.

На Паралимпиаде-2024 в столице Франции выступят 140 украинских спортсменов в 22 дисциплинах. Наибольшее количество наших соотечественников заявлены в плавании (37 человек) и легкой атлетике (28).

Как сообщал OBOZ.UA, российский легкоатлет паралимпийской сборной России Андрей Вдовин рассказал, как избегает общения с украинцами.

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