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Паника и давка. 11 человек погибло во время празднования чемпионства в Премьер-лиге Индии по крикету. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
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Паника и давка. 11 человек погибло во время празднования чемпионства в Премьер-лиге Индии по крикету. Видео

В индийском городе Бангалор во время празднования победы клуба Royal Challengers Bengaluru (RCB) в Индийской премьер-лиге по крикету произошла трагедия. Как пишет ESPN, в результате давки возле стадиона имени Чиннасвами погибли как минимум 11 человек, ещё десятки получили травмы различной степени тяжести.

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Паника и давка. 11 человек погибло во время празднования чемпионства в Премьер-лиге Индии по крикету. Видео

Команда RCB впервые за 18 лет завоевала чемпионский титул, что вызвало массовый приток болельщиков. По предварительным данным, к стадиону пытались прорваться до 300 тысяч человек, несмотря на то, что вместимость арены составляет всего 35 тысяч. Люди ломали ворота и пытались попасть внутрь, что привело к панике и давке. Очевидцы и пострадавшие описали происходящее как полную неорганизованность и халатность со стороны местных властей.

Среди пострадавших оказались и несовершеннолетние. Медики зафиксировали случаи обезвоживания, ушибов, сотрясений и переломов. Некоторые фанаты были доставлены в больницы без сознания с территории метро, расположенного рядом со стадионом. Экстренные службы в срочном порядке направили дополнительные силы в больницы Bowring и Lady Curzon для оказания помощи.

Паника и давка. 11 человек погибло во время празднования чемпионства в Премьер-лиге Индии по крикету. Видео

Главный министр штата Карнатака Сиддарамаяха признал вину организаторов и поручил провести магистратское расследование, результаты которого должны быть представлены в течение 15 дней. Он отметил, что трагедия перечеркнула радость от победы и выразил соболезнования семьям погибших.

Паника и давка. 11 человек погибло во время празднования чемпионства в Премьер-лиге Индии по крикету. Видео

Клуб RCB выступил с заявлением, выразив "глубокое сожаление" в связи с трагедией. Команда отменила часть запланированных мероприятий, в том числе праздничный круг почёта на стадионе, и завершила церемонию досрочно.

Генсек Борда крикета Индии Деваджит Сайкия также выразил соболезнования и раскритиковал организацию: "Такова тёмная сторона популярности. Подобные события нужно готовить с большей ответственностью".

Паника и давка. 11 человек погибло во время празднования чемпионства в Премьер-лиге Индии по крикету. Видео

Праздничный парад, превратившийся в трагедию, стал ещё одним напоминанием о том, к чему может привести отсутствие координации и пренебрежение элементарными мерами безопасности при массовых мероприятиях.

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