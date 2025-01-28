'Отсутствовала какая-либо политика'. Харлан объяснила свою поездку в Россию, где выиграла турнир в Москве. Видео

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан считает, что украинские спортсмены продолжали ездить на соревнования в РФ после 2014 года, потому что в Украине не было общей позиции по этому вопросу. Ольга в 2016-м году уже после аннексии Крыма ездила в Россию на Гран-при Москвы, который выиграла.

Видео дня

"100% из-за того, что у нас, так сказать, сверху не было какой-то политики против этого. Например, когда началась агрессия – вторжение в Крым и на Донбасс в 2014 году, у нас, мне кажется, должно было быть Гран-при в Москве. И мы не поехали, потому что таким образом показали свою позицию против агрессии. Конечно, потому что Федерация фехтования сказала нам так сделать. А потом мы поехали в Казань. И спортсмены в такие моменты ничего не решают. То есть, даже если бы сейчас спортсменам сказали, что мы бойкотируем ОИ, никто бы не поехал. Это не наше решение. Мы можем высказывать своё мнение по этому поводу, но, в конечном счёте, мы работаем на Министерство спорта и представляем наши национальные федерации", – призналась Ольга на Yuotube-канале LIGA Life.

Харлан не скрывает, что в своей жизни последний раз была в России в 2019 году.

"К сожалению, у нас тогда вообще отсутствовала какая-либо политика по этому вопросу. Было совершенно другое отношение в стране. Сравните сами, как было до 2022 года и как сейчас. Мы все жили своей жизнью и, может быть, даже не понимали, что происходит", – отметила фехтовальщица.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!