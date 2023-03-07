Отстраненная глава федерации художественной гимнастики РФ назвала благодарность Путина такой, выше которой ничего быть не может

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, которая накануне была отстранена от международных турниров, получила благодарность от кремлевского диктатора Владимира Путина. Это привело Z-патриотку в дикий восторг, она заявила об исключительности спортсменов из страны-агрессора.

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В этом она призналась в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Она была удостоена благодарности за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде-2020 в Токио. Напомним, на турнире Россия впервые за 25 лет осталась без "золота" в художественной гимнастике.

"Я очень счастлива сегодня присутствовать здесь. Благодарность президента РФ – что может быть выше этого? Ничего. Огромное спасибо за то, что вы поддерживаете нас, спортсменов. За то, что наша страна делает все возможное и невозможное, чтобы наш спорт прогрессировал и двигался вперед. Сейчас у нас во дворце художественной гимнастики был Володин (спикер Госдумы. – Ред.), он видел огромное количество детей, которые занимаются. И без всякой подготовки они хором сказали спасибо. Он спросил: "У других стран тоже есть чему поучиться?" Нет, аналогов нашим залам, нашим гимнастам, нашим тренерам в мире нет", – сказала Винер.

Отметим, что после провала на Олимпиаде-2020 Винер назвала судейство пристрастным, обвинив арбитров в "позоре художественной гимнастики" и "задании остановить россиян".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Винер выразила уверенность в близости народов РФ и Китая. Кроме того, она заявила о том, что Россия "встала с колен, доказала правоту, силу и мощь", за что получила ответку в сети. Также президент ВФХГ рассказала о пользе западных санкций в отношении РФ.

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