Отравили перед финалом: украинец разнес организацию Олимпиады-2024

Украинец Павел Коростылев жестко раскритиковал организаторов Олимпийских игр в Париже. Наш соотечественник после пятого места в финале соревнований в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров признался, что турнир в Париже значительно уступает соревнованиям в Токио-2020.

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Об этом Коростылев рассказал в интервью "Суспильному Спорт". По словам 26-летнего уроженца Львова, организация ОИ не выдерживает никакой критики – накануне своего финала он отравился, а во время выступлений на дистанции 10 метров никто не додумался включить кондиционеры на площадке.

"Эмоции? Не знаю даже. Вчера отравился в селении и все. До сих пор плохо себя чувствую. Впечатления от Олимпиады по сравнению с предыдущими? Гораздо хуже. Во всем. По организации, тиру, что нас вообще запихнули сюда, в Шатору, хотя могли бы в Париже сделать тир. В Токио же сделали, и там все было лучше. Здесь даже в деревне, когда берешь посуду, видишь, что ее с прошлого раза не отмыли. Например, когда на 10 метрах выступали, даже кондиционер не включали. Было очень жарко", – сказал Коростылев.

Ранее украинский гимнаст Илья Ковтун стал серебряным призером Парижа-2024, принеся нашей стране седьмую награду соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 августа украинские спортсмены взяли сразу три медали Олимпийских игр 2024 года.

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