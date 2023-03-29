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"Отобрали мечту. Бандитизм": чемпион ОИ из РФ заявил на новое решение МОК, что "военные могут путешествовать"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
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'Отобрали мечту. Бандитизм': чемпион ОИ из РФ заявил на новое решение МОК, что 'военные могут путешествовать'

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов дико возмутился из-за условий возвращения россиян в международные турниры. Обладатель Кубка Стэнли назвал беспределом критерии Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал федерациям отстранить всех представителей страны-агрессора, которые имеют отношение к военным структурам или ФСБ.

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Об этом Фетисов гневно заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. При этом бывший хоккеист добавил, что военные "могут ездить и путешествовать", забыв, что российские силовики находятся под жесткими западными санкциями.

''Отобрали мечту. Бандитизм'': чемпион ОИ из РФ заявил на новое решение МОК, что ''военные могут путешествовать''
''Отобрали мечту. Бандитизм'': чемпион ОИ из РФ заявил на новое решение МОК, что ''военные могут путешествовать''

"Понятно, что беспредел продолжается. Военные могут ездить и путешествовать по миру, а выступать не могут, ну что это такое? В Германии есть спортсмены, которые принадлежат МВД, и спорт там в ведении министерства внутренних дел, и Томас Бах знает об этом как никто. У людей отобрали мечту, это попирание и прав, и всех общечеловеческих принципов. Должны же уважать законы стран, в которых спортсмены тренируются. Все принципы, на которых я вырос, совсем обрели какой-то беспредельных характер, бандитизм", – заявил Фетисов.

 
''Отобрали мечту. Бандитизм'': чемпион ОИ из РФ заявил на новое решение МОК, что ''военные могут путешествовать''

Отметим, что МОК рекомендовал исключить россиян из командных турниров, а в индивидуальных видах спорта допускать атлетов из РФ лишь в нейтральном статусе. При этом они должны соответствовать определенным критериям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Германии назвал пощечиной украинскому народу новое решение МОК по условному допуску россиян к международным соревнованиям. 

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