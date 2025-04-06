Российские гимнасты, получившие нейтральный статус, решили не выступать на ближайших соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Они объяснили это якобы необоснованными отказами комитета FIG в допуске других россиян на турниры из-за публикаций в соцсетях, поздравлений с 9 мая с георгиевской лентой и других патриотических действий.

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Пропагандисты из РИА Новости сообщили, что причинами отказа в нейтральном статусе стали фотографии с детьми в военной форме времен ВОВ и подписки на группу, где была размещена афиша антидопингового диктанта с символом поддержки войны в Украине.

"Самой нелепой причиной невыдачи нейтрального статуса стало размещение латинской буквы V на афише, что было расценено как поддержка спецоперации", — закатили истерику РосСМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне российские гимнасты отказались от участия в ближайших международных соревнованиях, обвинив организаторов в предвзятом отношении и унижении. В РФ отреагировали на это с резкой риторикой, заявив о "провокациях" и "политике", а тренеры поддержали решение спортсменов не лететь на турнир.

Россияне не участвуют в соревнованиях FIG с марта 2022 года, а в последние месяцы лишь отдельным атлетам удавалось получить нейтральный статус и право выступать за границей.

В декабре 2023-го сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики.

Напомним, что перед стартом Олимпиады-2024 в Париже, Россия отказалась от участия в Играх и начала угрожать своим "нейтральным" спортсменам уголовными делами.

23 марта появилась информация, что российские и украинские гимнасты впервые за два года полномасштабной войны в Украине должны были принять участие в одном турнире. На этап Кубка мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Дохе с 16 по 19 апреля 2025 года, заявлены семь россиян и шесть украинцев.

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