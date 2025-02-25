'Открыли глаза и услышали взрывы': призерки Олимпиады вспомнили ужасы первых дней вторжения, оккупированную дачу и признались, что давало надежду

Российское вторжение изменило жизнь всех украинцев и спортсмены здесь не исключение. Им приходится тренироваться либо под обстрелами без света, либо за тысячу километров от родного дома и своей семьи. Многие противостоят оккупантам на фронте и, к сожалению, некоторые защитники больше никогда не вернутся на спортивные арены. И к третьей годовщине полномасштабной войны мы предложили титулованным атлетам ответить на 10 самых актуальных вопросов, связанных с вторжением. Первыми же героинями стали призерки Олимпиады-2020 и чемпионки мира по синхронному плаванию Влада и Марина Алексеевы.

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За полгода до полномасштабной агрессии РФ сестры вместе с командой выиграли исторические бронзовые награды на Играх в Токио и как раз заканчивали ремонт в своих квартирах в Харькове, который последние три года целенаправленно уничтожают россияне.

1. 23 февраля 2022 года мы ложились спать с мыслями о тренировках, соревнованиях, будущих победах. Мы планировали новоселье в новых квартирах в Харькове, готовились к стартам и даже не представляли, что все изменится за одну ночь.

2. Когда 24 февраля мы открыли глаза, то услышали взрывы. В квартире была паника – отец быстро собрал вещи, телефон непрерывно звонил. Было страшно и непонятно, что будет дальше.

3. В первые дни полномасштабной войны мы уехали вместе с семьей из Харькова на запад Украины. Дорога была длинной, вокруг все были напуганы. Мы не знали, когда вернемся домой. Но благодаря нашему президенту федерации Игорю Лысову мы нашли возможность собраться вместе всей командой и отправились тренироваться в Италию.

4. Как нас сменила полномасштабная война? Мы поняли, что жизнь может измениться через мгновение. Научились быть более выносливыми, держать себя в руках и не терять веру.

5. Война научила нас быть сильными, даже когда страшно. Принимать обстоятельства и находить выход в любой ситуации.

6. Самым страшным моментом за последние 3 года было потерять самых дорогих и близких тебе людей и никогда не вернуться домой.

7. Самым счастливым моментом за последние 3 года было... На самом деле было много счастливых моментов, несмотря на трудности. Были победы и поражения, завоевано много медалей. А самое главное, скорее всего, наше выступление на Олимпиаде-2024 в Париже.

8. Наибольшую надежду давали тренировки, ежедневный труд и поставленная тренерами цель. А также большая поддержка родителей.

9. Я делал свой вклад тем, что... Наибольший вклад спортсменов – это медали, о которых говорит весь мир. Но с началом полномасштабного вторжения каждый старт стал прекрасной платформой, где мы могли доносить правду о том, что действительно происходит в Украине – какое горе постигло нас, как разрушаются наши дома, инфраструктура, учебные заведения, спортивные арены, как погибают люди.

Но не смотря на тот ужас, в котором мы все оказались, мы продолжили тренироваться и выступать, с гордостью поднимали наш флаг, тем самым показывая миру, что мы не сдаемся, как бы тяжело ни было.

Вся сборная Украины по артистическому плаванию вместе с тренерским штабом постоянно донатится, поддерживая наших защитников и защитниц. Мы с сестрой тоже активно занимаюсь благотворительностью, помогаем деткам, проводим благотворительные мастер-классы, участвуем в различных благотворительных инициативах.

10. После окончания война мы обязательно хотим собраться со всеми друзьями и родственниками, желательно на нашей даче, которая находится под оккупацией на Харьковщине, и праздновать нашу победу! И, конечно, помогать восстанавливать Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпионки мира рассказали о жизни в Харькове под обстрелами, съемках во французском фильме и белоруске на соревнованиях.

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