Отец троих детей погиб во время обстрела: организовывал топовые марафоны и бегал сам

В боях с российскими оккупантами погиб легкоатлет и триатлонист Андрей Щербановский, который на протяжении 10 лет был координатором беговых мероприятий Run Ukraine. Сердце 44-летнего защитника перестало биться 23 марта.

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Андрей родился и вырос в Киеве, где в 2001 году окончил Киевский политехнический институт. Занимался легкой атлетикой и триатлоном, участвовал в чемпионате Европы по горному бегу.

Но еще больше Щербановский проявил себя в качестве организатора марафонов и полумарафонов в Киеве. Сам преодолевал классический марафон в 42 км за два с половиной часа.

Щербановский развивал марафонское движение в Украине, помогал коллегам научиться организовывать свои мероприятия. В 2013 года Андрей отвечал за организационную часть в команде Run Ukraine. Однако еще до полномасштабного вторжения России решил взять в руки оружие.

Война для Андрея началась с 2016 года, когда он решился на службу в рядах ВСУ, но при этом всегда находил возможность для волонтерской деятельности. "Ни одно беговое мероприятие не проходило без Андрея – старшего в пунктах гидратации на маршрутах", – отметили в Run Ukraine.

Щербановский любил велопрогулки, походы в лес и горы в компании друзей и семьи. "Только в субботу говорили, как после победы съездим погулять по лесам на Харьковщине, и тут ужасная новость", – отреагировал на гибель Андрея Денис Антонюк.

После полномасштабного вторжения РФ Щербановский также находился на фронте и героически погиб 23 марта, попав под вражеский обстрел и получив тяжелейшие ранения, несовместимые с жизнью. Подробности смерти бойца не сообщаются, однако из рассказов друзей следует, что на фронте он был разведчиком.

"У меня текут слезы и я не могу их остановить. Россияне убили моего близкого друга, младшего брата, надежного партнера, учителя и ученика одновременно, единомышленника, патриота… Друга, с которым мы жили долгую и интересную жизнь. С которым мы тесно дружили, много путешествовали, делали спортивную жизнь Украины лучше и ярче, писали интересные статьи, бегали марафоны, триатлонили, шутили без границ, просто пили пиво, носились на вело и мотоцикле и даже ловили пчел…" – отреагировал на гибель Андрея его близкий друг Евгений Панов.

"Мое сердце разбито вдребезги. В моей памяти и жизни ты остался навсегда. Ты был храбрым разведчиком и погиб героем", – добавил Панов.

Основатель киевского марафона Дмитрий Черницкий отметил, что гибель Щербановского – это большая потеря.

"У меня даже слов нет. Это очень трудно. На него всегда можно было положиться. Мы 10 лет организовывали марафон, и Андрей был неотъемлемой его частью, наверное, ключевой. Он и его жена. Андрей сначала вообще исполнял все функции технического директора. Работы было очень много, но он просто брал и делал! Он никогда не боялся брать на себя ответственность – это была основная его черта. При этом был очень скромным", – рассказал Черницкий.

Дома у Андрея остались жена Елена и трое детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпион Европы погиб в боях под Кременной, "отдавая должок" россиянам.

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