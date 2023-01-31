Остаются россиянами и быдлом: эмигранты из РФ по-хамски встретили украинских гимнасток в Вене, придя на трибуны в подпитии

Чемпионка Европы и призер чемпионата мира и Европейских игр по художественной гимнастике Валерия Юзвяк жестко отреагировала на возможный допуск спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде-2024. Она отметила, что под каким бы флагом не выступали россияне, они остаются россиянами, которых нельзя подпускать к цивилизованному миру.

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На своей странице в Instagram Валерия привела пример хамского поведения бывших россиян на турнире в Австрии. Спортсменка, которая не так давно победила рак, отметила, что смена гражданства не сделала из "быдла" цивилизованных людей.

"Я сейчас нахожусь на соревнованиях в Вене. Здесь выступает много украинок, также, как оказалось, и россиянок, но под флагом другой страны (не буду говорить какой). И когда наши девушки выходили на ковер, от родителей детей из той же параши, которые уже с утра уже были в подпитии, поступали фразы типа "Что это за ужас?", "Уберите это недоразумение с ковра!" и так далее", – рассказала Юзвяк.

"Одним словом извините – БЫДЛО! И эти соревнования не являются каким-нибудь серьезным чемпионатом или тем более Олимпиадой! Так как же оце можно вообще допускать к цивилизованному миру?", – задается вопросом возмущенная гимнастка.

После пережитого у Валерии еще больше претензий к главе Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который рассматривает допуск россиян и белорусов к ОИ-2024 в Париже в нейтральном статусе.

"Господин Бах, пока вы рассматриваете решение с допуском РФ и РБ к Олимпиаде, пока наши спортсмены гибнут, защищая свою страну, вот это вот продолжает поддерживать войну, смерть невинных людей, разрушение независимой страны. Спорт не может оставаться вне политики. Спорт не может противодействовать всем ценностям и принципам олимпийского движения", – уверена украинка.

"Мы – спортивная армия Украины. У нас у каждого есть голос, и мы не должны молчать. Мы должны об этом кричать. Мы не можем допустить участия РФ и РБ к Олимпиаде 2024 года", – твердо заявила Юзвяк.

Ранее президент МОК Томас Бах поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Чиновник отметил, что солидарность с украинскими атлетами сохраняется. Но "отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации, даже если страны находятся в состоянии конфликта".

А OBOZREVATEL сообщал, что Кличко обратился к президенту МОК, пожелав "удачи в принятии решения". Легенда мирового бокса назвал россиян чемпионами по преступлениям.

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