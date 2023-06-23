"Остается надеяться, что ядерные ракеты..." Чемпион мира из РФ рассказал о главной надежде в войне России против Украины

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков отметился циничным высказыванием о том, что война в Украине нужна лишь политикам. Легкоатлет, который рассказывал про "украинский телевизор", высмеивая Ярославу Магучих, решил сделать вид, что жители РФ не выступают массово за агрессию в отношении нашей страны, а также испугался ядерного удара.

Видео дня

Такое мнение Шубенков выразил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". 32-летний уроженец Барнаула отметил, что старался избегать новостей о войне в Украине, заняв типичную позицию для российского общества, которое не высказывается против преступлений диктаторского режима Владимира Путина в другой стране.

"Не могу сказать, что плотно слежу за новостями. Мне лишь повезло, что я там, где я есть, а не на передовой или в Шебекино. Есть люди, которым везет намного меньше. Сделать с этим что-то невозможно. Присутствует какое-то смирение. Сначала понял, что для более эффективного прихода в себя надо убегать из всяких соцсетей. Стало попроще. Понятно, быстро это не рассосется. Вряд ли нынешняя ситуация нужна большинству людей, но значит, кому-то нужна. Остается надеяться только, что ядерные ракеты не полетят", – сказал Шубенков.

Ранее он выразил уверенность в том, что российский спортсмены поедут на Олимпийский игры 2024 года в Париже "как-нибудь через одно место".

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка в танцах на льду и уроженка Днепропетровска Татьяна Навка услышав об Украине, заявила, что не знает, "как такое могло произойти с соседними странами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!