Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу

В Киеве состоялся финал чемпионата Украины по пляжному волейболу. В течение трех дней зрелищный бой за звание чемпиона-2021 проходил на кортах киевского Центра пляжных видов спорта "СЭТ".

В финальных играх соревновались 16 мужских и 16 женских сильнейших команд страны.

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Те из болельщиков, кто не смог прийти в СЕТ и поддержать спортсменов, имели возможность смотреть прямую трансляцию и почувствовать эмоции на полную.

"Я убедился в том, что пляжный волейбол – красивый командный вид спорта", – сказал после объявления победителей Константин Стогний – автор проекта "Надзвичайні новини", который выступил генеральным спонсором турнира.

Игра была очень зрелищной: спортсмены "летали" в воздухе, "плавали" в песке, и даже в последний момент отражали мяч, стоя горизонтально на цыпочках.

К сожалению, ожесточенные соревнования не обошлись без травм. Однако спортсменам сразу оказали помощь медики, дежурившие у кортов.

Список победителей:

Среди женских команд

Махно Ирина / Махно Инна

Хмель Ангелина / Лазаренко Татьяна

Лунина Диана / Давыдова Валентина

Среди мужских команд

Сергей Попов / Резник Эдуард

Евгений Журавель / Максим Гладун

Денис Денисенко / Владислав Емельянчик

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября Украина впервые стала чемпионом мира в экзотическом виде спорта.