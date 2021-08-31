Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Чемпионат Украины по пляжному волейболу

В Киеве состоялся финал чемпионата Украины по пляжному волейболу. В течение трех дней зрелищный бой за звание чемпиона-2021 проходил на кортах киевского Центра пляжных видов спорта "СЭТ".

Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу

В финальных играх соревновались 16 мужских и 16 женских сильнейших команд страны.

Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу
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Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу

Те из болельщиков, кто не смог прийти в СЕТ и поддержать спортсменов, имели возможность смотреть прямую трансляцию и почувствовать эмоции на полную.

Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу

"Я убедился в том, что пляжный волейбол – красивый командный вид спорта", – сказал после объявления победителей Константин Стогний – автор проекта "Надзвичайні новини", который выступил генеральным спонсором турнира.

Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу

Игра была очень зрелищной: спортсмены "летали" в воздухе, "плавали" в песке, и даже в последний момент отражали мяч, стоя горизонтально на цыпочках.

Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу
Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу
Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу
Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу

К сожалению, ожесточенные соревнования не обошлись без травм. Однако спортсменам сразу оказали помощь медики, дежурившие у кортов.

Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу

Список победителей:

Среди женских команд

Махно Ирина / Махно Инна

Хмель Ангелина / Лазаренко Татьяна

Лунина Диана / Давыдова Валентина

Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу

Среди мужских команд

Сергей Попов / Резник Эдуард

Евгений Журавель / Максим Гладун

Денис Денисенко / Владислав Емельянчик

Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу
Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу
Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября Украина впервые стала чемпионом мира в экзотическом виде спорта.

УкраинаКиевВолейбол пляжный