Определились победители чемпионата Украины по пляжному волейболу
В Киеве состоялся финал чемпионата Украины по пляжному волейболу. В течение трех дней зрелищный бой за звание чемпиона-2021 проходил на кортах киевского Центра пляжных видов спорта "СЭТ".
В финальных играх соревновались 16 мужских и 16 женских сильнейших команд страны.
Те из болельщиков, кто не смог прийти в СЕТ и поддержать спортсменов, имели возможность смотреть прямую трансляцию и почувствовать эмоции на полную.
"Я убедился в том, что пляжный волейбол – красивый командный вид спорта", – сказал после объявления победителей Константин Стогний – автор проекта "Надзвичайні новини", который выступил генеральным спонсором турнира.
Игра была очень зрелищной: спортсмены "летали" в воздухе, "плавали" в песке, и даже в последний момент отражали мяч, стоя горизонтально на цыпочках.
К сожалению, ожесточенные соревнования не обошлись без травм. Однако спортсменам сразу оказали помощь медики, дежурившие у кортов.
Список победителей:
Среди женских команд
Махно Ирина / Махно Инна
Хмель Ангелина / Лазаренко Татьяна
Лунина Диана / Давыдова Валентина
Среди мужских команд
Сергей Попов / Резник Эдуард
Евгений Журавель / Максим Гладун
Денис Денисенко / Владислав Емельянчик
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 октября Украина впервые стала чемпионом мира в экзотическом виде спорта.