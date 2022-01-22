Определились финальные пары чемпионата Украины по вольной борьбе

В Киеве в субботу, 22 января, во Дворце спорта прошел первый день чемпионата Украины по вольной борьбе. Определились финальные пары. Всего девушки разыграют медали в 10 весовых категориях, а мужчины – в девяти.

Финальные пары чемпионата Украины по вольной борьбе:

Весовая категория 57 кг. Камиль Керимов (Харьков) – Андрей Яценко (Киев)

Весовая категория 61 кг. Тарас Маркович (Киев) – Владимир Буруков (Одесса)

Весовая категория 65 кг . Василий Шуптар (Житомир) – Эрик Арушанян (Херсон)

Весовая категория 70 кг . Вадим Цуркан (Киевская обл.) – Максим Лавров (Херсон)

Весовая категория 74 кг. Семен Радулов (Одесса) – Тимур Гудыма (Киев)

Видео дня

Весовая категория 79 кг . Василий Михайлов (Одесса) – Рустам Расуев (Хмельницкий)

Весовая категория 86 кг . Мухаммед Алиев (Харьков) – Хасан Закариев (Одесса)

Весовая категория 97 кг . Мурази Мчедлидзе (Днепр) – Магамед Хакариев (Одесса)

Весовая категория 125 кг. Данило Картавый (Харьков) – Юрий Идзинский (Львов)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне же турнира прошло совещание тренеров, представителей команд и судей.

Главные тренеры сборных команд Вододимир Евонов, Андрей Стадник и государственный тренер Андрей Блажейко озвучили этапы отбора чемпионата Европы и чемпионата Европы U23.

Расписание поединков 23 января, воскресенье

11:00. Предыдущие схватки у женщин в категориях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.

13:00-15:00. Утешительные схватки и схватки за третье место стычки у мужчин в категориях 57, 61, 65, 70, 79, 86,92, 97, 125 кг.

15:00-16:00. Полуфинальные схватки у женщин в категориях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.

16:00-17:00. Утешительные схватки и схватки за третье место у женщин в категориях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг.

17:30. Торжественное открытие.

18:00. Финальные схватки у мужчин в категориях 57, 61, 65, 70, 79, 86, 92, 97, 125 кг и у женщин в категориях 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 76 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Семен Новиков принял гражданство другой страны.