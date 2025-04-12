'Они совсем спятили на госбюджете'. То, что сделали с 'новой любовницей Путина' на шоу жены Пескова, спровоцировал скандал в России. Видео

На юбилейном шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию и жены Дмитрия Песоква Татьяны Навки в Москве российскую фигуристку Камилу Валиеву представили публике как "олимпийскую чемпионку наших сердец". Представление прошло на "Навка Арене" и стало частью праздничного ледового шоу в честь юбилея Навки.

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Камила вышла на лёд вместе с Алексеем Ягудиным — олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании. Они исполнили номер под музыку из фильма "Остин Пауэрс", с которой раньше выступали сама Навка и Роман Костомаров.

Российские болельщики устроили бурное обсуждение случившегося.

"Я не могу понять только одно: почему сама Камила или ее мама не запретят на публичных мероприятиях эти придуманные титулы. Это унизительно для спортсменки, нет? Вариант, что они искренне в них верят, считаю очень плохим, потому что тогда это к психиатру.", "Интересно, ей самой бывает хоть немного стыдно? Неотданные медали, чужие титулы... Из своего только допинг с десертом", – интересуются юзеры.

Некоторые называют случившееся "кринжатиной".

"Смех да и только. Олимпийская чемпионка на территории России...", " Они совсем спятили на госбюджете", "Какая же она противная и фууу... Рада придуманным титулам. Какой кринж, боже Камила, кудаа ты падаешь ещё больше", – говорится в комментариях.

Напомним, Валиева принимала участие в Олимпиаде-2022 в составе сборной России и тогда выиграла командные золотые медали. Однако позже она попалась на допинге.

В крови россиянки обнаружили запрещенное вещество триметазиди. Оправдываясь, Камила сказала, что она приняла допинг случайно вместе с продуктом из рациона своего дедушки.

В январе прошлого года Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), отстранил 18-летнюю уроженку Казани на 4 года, а все ее результаты с 25 декабря 2021 года аннулировали. "Золото" передали США, а Россия опустилась на третье место. Валиева так и не выполнила решение о возвращении наград.

Напомним, что Валиева пришла на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с диктатором Владимиром Путиным. Спортсменка сидела по левую руку с главой российского террористического государства.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой Алине Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы Путина.

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