Известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в подлости из-за критериев допуска российских спортсменов к соревнованиям. Спортсмен, известный своим пристрастием к алкоголю и поддержкой войны в Украине, возмутился отстранением представителей страны-агрессора во всех командных видах спорта.

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Об этом Емельяненко в истерика заявил пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он выразил абсурдную мысль о том, что на международной арене боятся конкуренции со стороны российских спортсменов, а также повторил кремлевский штамп о спорте вне политики.

"Я много раз говорил, что спорт вне политики! Олимпийские спортсмены могут всю жизнь положить для выступления хотя бы на одной Олимпиаде, не пускать их к выступлениям лишь за то, что они русские, – это самая настоящая подлость! Они просто боятся русских, боятся дать им трибуну для побед и высказываний. Это слабость и трусость, к которой мы уже, к сожалению, привыкли", – сказал Емельяненко.

Напомним, МОК также рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, которые имеют отношение к армии РФ и силовым структурам. В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, российски5е пропагандисты телеканала "Матч ТВ" цинично сравнили условия допуска спортсменов из РФ к соревнованиям с пребыванием людей в концлагерях.

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