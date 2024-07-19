'Он тупой?' Вице-чемпион ОИ из РФ стал посмешищем в сети после призыва 'пропагандировать Россию' на Олимпиаде-2024

Вице-чемпион Олимпиады Илья Авербух выразил абсурдное мнение о том, что российские спортсмены на Играх-2024 в Париже должны заниматься пропагандой страны-агрессорки. Это высказывание бывшего фигуриста вызвало насмешки и троллинг со стороны болельщиков.

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"Поддерживаю ли решение спортсменов поехать на Олимпиаду? Они представляют нашу страну, а значит, должны соревноваться. Спортсмены должны пропагандировать Россию! И каждый из них будет это делать", – сказал Авербух в комментарии сайту Sport24.

В ответ читатели портала Sports.ru напомнили бывшему спортсмену о том, что россияне будут выступать в столице Франции в так называемом нейтральном статусе и им запрещено демонстрировать символику РФ. Кроме того, болельщики удивились самому упоминанию слова "пропаганда" в подобном контексте.

"Он тупой? Они будут выступать не за Россию, а в нейтральном статусе и за себя, им даже запрещено упоминать свою страну", "Авербух еще не утомился с пропагандой?", "Пропагандировать Россию – вот это формулировка", "Если они будут пропагандировать Россию, их от туда в пять минут удалят", "Совсем уже помешались на пропаганде", "Авер бьется за гранты, конечно же, пропагандировать!", – пишут в комментариях.

Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 15 российских спортсменов к Играм в Париже. Им также запретили участвовать в церемонии открытия турнира.

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