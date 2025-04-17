Олимпийского чемпиона из Харькова, отказавшегося от гражданства Украины, настигла карма после поддержки российского тренера

Украинский олимпийский чемпион по борьбе Семен Новиков, который с 2023 года выступает за Болгарию, оказался в центре скандала, связанного с его поддержкой российского тренера Сослана Фарниева. Всё началось с того, что Федерация борьбы Болгарии приняла решение уволить Фарниева, что вызвало протест со стороны ряда спортсменов, включая Новикова.

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27-летний уроженец Харькова активно поддержал Фарниева, подписав письмо с другими борцами, в котором они выразили категорическое недовольство решением Федерации и потребовали вернуть тренера на пост.

Вскоре после этого новый главный тренер сборной Болгарии, Стоян Добрев, заявил, что готов отказаться от сотрудничества с натурализованными спортсменами, в том числе и с Семеном Новиковым.

Это заявление стало частью новой стратегии Федерации борьбы Болгарии, которая предполагает омоложение состава сборных и отказ от привлечения натурализованных атлетов.

До 1 мая тренеры должны представить свои штабы и проект реализации этой новой концепции. В свете этих изменений будущее Новикова в сборной Болгарии теперь под вопросом. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, и оно зависит от того, как Федерация и тренерский штаб будут действовать в рамках новой политики.

Напомним, что 8 августа прошлого года завоевал золотую медаль Олимпиады-2024. В финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг 26-летний уроженец Харькова победил иранца Алиреза Мохмадипиани – 7:0.

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