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Олимпийского чемпиона из Харькова, отказавшегося от гражданства Украины, настигла карма после поддержки российского тренера

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
1,1 т.
Олимпийского чемпиона из Харькова, отказавшегося от гражданства Украины, настигла карма после поддержки российского тренера

Украинский олимпийский чемпион по борьбе Семен Новиков, который с 2023 года выступает за Болгарию, оказался в центре скандала, связанного с его поддержкой российского тренера Сослана Фарниева. Всё началось с того, что Федерация борьбы Болгарии приняла решение уволить Фарниева, что вызвало протест со стороны ряда спортсменов, включая Новикова.

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Олимпийского чемпиона из Харькова, отказавшегося от гражданства Украины, настигла карма после поддержки российского тренера

27-летний уроженец Харькова активно поддержал Фарниева, подписав письмо с другими борцами, в котором они выразили категорическое недовольство решением Федерации и потребовали вернуть тренера на пост.

Олимпийского чемпиона из Харькова, отказавшегося от гражданства Украины, настигла карма после поддержки российского тренера

Вскоре после этого новый главный тренер сборной Болгарии, Стоян Добрев, заявил, что готов отказаться от сотрудничества с натурализованными спортсменами, в том числе и с Семеном Новиковым.

Олимпийского чемпиона из Харькова, отказавшегося от гражданства Украины, настигла карма после поддержки российского тренера

Это заявление стало частью новой стратегии Федерации борьбы Болгарии, которая предполагает омоложение состава сборных и отказ от привлечения натурализованных атлетов.

До 1 мая тренеры должны представить свои штабы и проект реализации этой новой концепции. В свете этих изменений будущее Новикова в сборной Болгарии теперь под вопросом. Окончательное решение будет принято в ближайшее время, и оно зависит от того, как Федерация и тренерский штаб будут действовать в рамках новой политики.

Олимпийского чемпиона из Харькова, отказавшегося от гражданства Украины, настигла карма после поддержки российского тренера

Напомним, что 8 августа прошлого года завоевал золотую медаль Олимпиады-2024. В финале турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг 26-летний уроженец Харькова победил иранца Алиреза Мохмадипиани – 7:0.

Олимпийского чемпиона из Харькова, отказавшегося от гражданства Украины, настигла карма после поддержки российского тренера

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