Олимпийский чемпион сказал, почему на самом деле Ласицкене не пустили на этап Бриллиантовой лиги

Олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту Андрей Сильнов уверен, что российской легкоатлетке Марией Ласицкене отказали в выдаче визы США на этап Бриллиантовой лиги по политическим причинам. Сильнов считает, что в этой ситуации много влияющих факторов: и политика, и дипломатические взаимоотношения.

По мнению Сильнова спорт в мире очень сильно связан с политикой и случай с Ласицкене тому подтверждение. Титулованный россиянин считает, что злопыхатели пытаются конкурировать и бороться нечестными методами.

"Не дать визу, кого-то очернить, оклеветать. Тем самым, как мне кажется, они показывают свою слабость. Вместо того, чтобы играть честно, пытаются такими моментами искусственно создать себе победу", – цитирует Сильнова Gazeta.ru.

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О проблемах с визой у Ласицкене было заранее. Еще 12 августа Мария разместила в сторис скрин статьи, про то, что у нее нет соответствующего документа, тегнув МИД России, Марию Захарову и Олимпийский комитет России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Ласицкене (в девичестве Кучина) выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту, опередив украинскую спортсменку Ярославу Магучих.

19-летняя днепрянка завоевала бронзовую медаль и на эмоциях сфотографировалась в обнимку с Ласицкене, которая держала флаг Олимпийского комитета России.

После этого в соцсетях началась травля Магучих. К спортсменке обратилась и заместитель министра обороны Анна Маляр, сказав, что по приезду в Украину с ней будет проведен разговор.

Сама Магучих оправдалась за свой поступок, заявив, что "враг готов на все".

О скандале с флагом высказалась и Ласицкене.