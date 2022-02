Олимпийский чемпион сел в обычный автобус в Пекине и произвел фурор. Видео

Новозеландский фристайлер Нико Портеус стал героем в социальных сетях после того, как сел в обычный автобус на Олимпиаде-2022, который развозит волонтеров, служащих и аккредитованных болельщиков. 20-летний Портеус накануне выиграл "золото" в хафпайпе и решил со всеми подъехать на стадион "Птичье гнездо", где должна был состояться церемония закрытия ОИ-2022.

Увидев рядом с собой олимпийского чемпионка, пассажиры не смогли сдержать эмоций. Сразу кто-то включил нетленный хит Queen.

Видео дня

Также чисто случайно рядом появилась бутылка виски, однако от предложения употребить горячительный напиток, Нико предусмотрительно отказался.

Вместо совместного распития, Портеус устроил совместную фотосессию, при этом позволил потрогать награду всем желающим. Последние метры перед стадионом "We are the champions" пел уже весь автобус.

Напомним, что Портеус является самым молодым медалистом Олимпийских игр Новой Зеландии. Он завоевал бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх 2018 года в возрасте 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля сборная Новой Зеландии впервые в истории зимних Олимпийских игр выиграла золотую медаль.

Автором уникального достижения стала 20-летняя сноубордистка Зои Садовски, которая победила в дисциплине слоупстайл.

4 года назад в 2018 году в Пхенчхане Зои стала бронзовой призеркой в дисциплине биг-эйр.