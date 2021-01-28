Олимпийский чемпион Лох о решении CAS: мне очень жаль россиян

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Феликс Лох

Трёхкратный олимпийский чемпион по санному спорту Феликс Лох выразил сожаление, что сборная России будет выступать без флага и гимна.

По словам титулованного немца, решение Спортивного арбитражного суда (СAS) о лишении РФ флага, гимна и символики надо выполнять, так как эта организация действует в интересах чистоты спорта.

"Мне очень жаль россиян, если бы я был на их месте, то тоже был бы расстроен. Я тоже хочу видеть наш вид спорта чистым, я только за этот сезон уже сдал семь или восемь допинг-тестов", – цитирует Лоха ТАСС.

Лох признался, что сочувствуeт российским сборникам.

"Это решение не должно отразиться на их результатах. Я жду с нетерпением нашей встречи, чтобы постараться выиграть, конечно. Но решение CAS надо принять", – подытожил Лох.

Как сообщал OBOZREVATEL, IBU запретил России использовать название, флаг и гимн на чемпионате мира по биатлону, который стартует 10 февраля в словенской Поклюке.

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