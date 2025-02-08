Олимпийский чемпион, которому ампутировали ноги и руки, рассказал, что ему советовала 'украинская' жена Пескова

Чемпионка Олимпийский игр-2006 в фигурном катании и нынешняя супруга пресс-секратаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка предлагала своему партнеру по танцам на льду Роману Костомарову сменить гражданство. 47-летнй россиянин перенес ампутацию ног и рук после тяжелой болезни.

Видео дня

10 января позапрошлого года Костомарова было госпитализировано с пневмонией. Спустя несколько дней он впал в кому и его подключили к аппарату для проведения ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). В результате у спортсмена серьезно пострадали мелкие сосуды в конечностях и начался некроз тканей.

По словам Романа, в начале карьеры многие фигуристы переходили в другие страны в поисках лучших условий.

"Был ли соблазн? Да. Я знал, что мог бы перейти в США. Хороших партнеров из России покупали за тысячу – тысячу двести долларов в месяц", – признался он на творческом вечере, который прошел в пятницу на Малой сцене МХТ имени Чехова.

Также Роман Костомаров вспомнил, что Навка, которая является уроженкой Днепропетровска (ныне Днепр), а в то время выступала за Беларусь, предлагала ему сменить флаг. Однако он ответил отказом: "Нет, только за Россию". По его словам, на решение повлияли образы советских чемпионов, стоящих на олимпийском пьедестале под гимн СССР.

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного вторжения Костомаров высказался в поддержку агрессии России. У себя в Instagram Костомаров лицемерно заявил, что страна-террорист "никогда никого не трогала и не нападала".

13 декабря 2023-го Костомаров за поддержку войны против Украины был внесен в санкционный список. 7 января соответствующий указ Верховной Рады подписал Владимир Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!