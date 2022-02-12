Олимпийская сборная Украины обратилась к миру из-за ситуации с агрессией России

Национальный Олимпийский комитет Украины от лица всех спортсменов, выступающих на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, обратилась к общественности с призывом к миру. Текст послания появился на официальной странице НОК в Facebook.

В сообщении говорится, что олимпийское перемирие, которое объявляется накануне каждых Олимпийских игр и принимается Генеральной Ассамблеей ООН, является свидетельством силы единства государств мира ради идеалов мира.

"Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на ОИ-2022, выражает вместе с родной страной единодушный призыв к миру. Находясь в тысячах километрах от Родины – мысленно мы с нашими родными и близкими. Олимпиады всегда объединяли людей и несли идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее", – заявляет НОК Украины.

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В Олимпийском комитете нашей страны убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться самые сильные, лучшие, успешные.

"И именно от этой мирной борьбы получают незабываемые эмоции миллиарды людей более чем в 200 странах мира на 5 континентах планеты", – отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский скелетонист Владислав Гераскевич после третьего заезда на Олимпиаде-2022 в Китае вышел на трассу с плакатом, на котором на сине-желтом фоне был написан призыв не начинать войну в Украине.

Спортсмен повернулся к телекамерам и фотообъективам в разные стороны, чтобы все могли рассмотреть надпись.

Объясняю свою акцию, украинский атлет заявил, что тут не было никакой политики. Владислав акцентировал, что он за мир в стране, и, как и все, никто не хочет войны.

"Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция", – сказал Гераскевич.

Этот поступок вызвал истерику в Государственной думе России.

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сделал официальное заявление по этому поступку украинского скелетониста

Отметим, что Владислав пробился в финал олимпийского турнира и занял там 18-е место.