Олимпийская сборная Украины обратилась к миру из-за ситуации с агрессией России

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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НОК Украины опубликовал обращение в соцсетях

Национальный Олимпийский комитет Украины от лица всех спортсменов, выступающих на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, обратилась к общественности с призывом к миру. Текст послания появился на официальной странице НОК в Facebook.

В сообщении говорится, что олимпийское перемирие, которое объявляется накануне каждых Олимпийских игр и принимается Генеральной Ассамблеей ООН, является свидетельством силы единства государств мира ради идеалов мира.

Сборная Украины на церемонии открытия ОИ-2022

"Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на ОИ-2022, выражает вместе с родной страной единодушный призыв к миру. Находясь в тысячах километрах от Родины – мысленно мы с нашими родными и близкими. Олимпиады всегда объединяли людей и несли идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее", – заявляет НОК Украины.

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Украина на Олимпиаде-2022

В Олимпийском комитете нашей страны убеждены, что именно на спортивных аренах и под мирным небом в честной спортивной борьбе должны определяться самые сильные, лучшие, успешные.

"И именно от этой мирной борьбы получают незабываемые эмоции миллиарды людей более чем в 200 странах мира на 5 континентах планеты", – отмечается в сообщении.

НОК Украины обратился к миру

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский скелетонист Владислав Гераскевич после третьего заезда на Олимпиаде-2022 в Китае вышел на трассу с плакатом, на котором на сине-желтом фоне был написан призыв не начинать войну в Украине.

Гераскевич стал 18-м на Олимпиаде.

Спортсмен повернулся к телекамерам и фотообъективам в разные стороны, чтобы все могли рассмотреть надпись.

Гераскевич показал плакат "Нет войне в Украине".

Объясняю свою акцию, украинский атлет заявил, что тут не было никакой политики. Владислав акцентировал, что он за мир в стране, и, как и все, никто не хочет войны.

Гераскевич в украинской символике в Пекине.

"Я очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция", – сказал Гераскевич.

Гераскевич

Этот поступок вызвал истерику в Государственной думе России.

Гераскевич на трассе

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) сделал официальное заявление по этому поступку украинского скелетониста

Владислав Гераскевич во время выступления
Гераскевич финишировал 18-м

Отметим, что Владислав пробился в финал олимпийского турнира и занял там 18-е место.

Обращение команды OBOZREVATEL.
Олимпиада-2022