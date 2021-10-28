Олимпийская чемпионка о скандале с Россией в художественной гимнастике: вопиющий случай

Российская олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике Анастасия Максимова назвала ситуацию с Диной Авериной, которая проиграла "золото" Олимпиады-2020 израильтянке Линой Ашрам, вопиющим случаем. По мнению Максимовой, то , что судьи выставляли оценку шесть минут, говорит о многом.

"При том, ленту она исполнила идеально! И показала спектакль! Ирина Александровна говорит, что музыку нужно рассказать и показать историю за короткое время", – цитирует Максимову Евроспорт.

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Анастасия в групповом турнире в Токио-2020 вместе со сборной России завоевала "серебро", сенсационно уступив сборной Болгарии.

"Нет, про нас не забыли. Просто наше серебро обсуждать сложнее. Видимых ошибок у команды Болгарии не было, а сложность упражнения могут судить только профессионалы", – добавила художница.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Олимпийских Играх-2020 израильтянка Линой Ашрам на 0,15 балла опередила Дину Аверину, выиграв "золото".

Судьи не стали сильно штрафовать Ашрам за то, что она уронила ленту во время выступления с предметом.

Это вызвало скандал среди российской команды, которая направила протест. Он был отклонен.

Подобная ситуация повторилась и на чемпионате мира в Японии. 28 октября россиянка Дина Аверина стала второй в упражнениях с лентой в японском Китакюсю.

Победу с преимуществом в 0,050 балла добыла представительница Беларуси Алина Горносько.