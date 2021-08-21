Олимпийская чемпионка из России назвала "истинное отношение" к сборной Украины

Чемпионка Олимпийских игр-2020 по синхронному плаванию Светлана Колесниченко призналась, что на самом деле у российских спортсменок хорошие отношения с соперницами из Украины и все отлично общаются и переписываются. По словам Колесниченко, информация в прессе, что украинки игнорируют оппоненток из РФ, не соответствует действительности.

Колесниченко на Олимпиаде в Токио выиграла две золотые медали: в групповых выступлениях и в выступлениях дуэтов.

"Девушки из сборной Украины сказали правду, что мы прекрасно общаемся, а СМИ написали, что мы чуть ли не враги. Спорт важнее политики", – цитирует Колесниченко sport24.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по синхронному плаванию на Играх в Японии завоевала "бронзовую" медаль в командных выступлениях.

Также "бронзу" украинские синхронистки взяли в выступлениях "дуэтов":

Позже российская синхронистка и чемпионка Токио-2020 Алла Шишкина призналась, что дружит со спортсменками сборной Украины. Она отметила, что не считает правильным кремлевский штамп о том, что спорт – вне политики.

Отметим, что украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заявили о дружеских отношениях с российскими спортсменками.

Напомним, что во время торжественной церемонии награждения на Олимпиаде-2020 нашу сборную представили как команду из РФ.