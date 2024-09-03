Олимпийская чемпионка из РФ назвала россиян 'стадом идиотов' и получила ответку

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в лыжной эстафете Вероника Степанова, чей интеллект сравнивали со стиральной машинкой, обозлила российских болельщиков своими высказываниям про демографию в стране. 23-летняя спортсменка объявляла о пропуске нового сезона из-за беременности.

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Комментируя свою ситуацию в семье Степанова унизительно назвала тех россиян, которые ее критикуют за такое решение.

"Сейчас стадо идиотов застучит по экранам своих телефонов, комментируя в духе "Степанова забеременела, услышав призыв Путина рожать, хи-хи-хи". Уверена, что абсолютное большинство понимает: у нас действительно проблема и если ее не решать, то уже через поколение станет не просто плохо, а критично плохо!" – написала Степанова в колонке на "Матч ТВ".

Пользователи не могли сдержать эмоций, комментируя такие слова титулованной спортсменки.

"Степанова забеременела случайно включив телевизор когда выступал Путин", "Ну захотела родить - рожай. К чему этот глупый пафос и про Путина и коэффициент рождаемости?", "Или что, ты родишь и сейчас весь мир перевернется?", "Какая дурь у Степановой, просто дно пробивает", "Я пока вижу только одного(одну), которая кинулась стучать по экрану про то, почему она забеременела", – глумятся юзеры.

Ранее Степанова возмутилось поездкой спортсменов из РФ на Олимпиаду-2024. Чемпионка Игр в Пекине-2022 в командой эстафете раскритиковала соотечественников за то, что они согласились на якобы несправедливые условия допуска, и тут же была высмеяна в сети.

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