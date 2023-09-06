Олимпийская чемпионка из РФ и участница Z-митинга назвала турниры без россиян 'заведомо нечестными'

Чемпионка Олимпийских игр в Пекине-2022 Виктория Синицина объявила неполноценными международные соревнования без российских спортсменов. Фигуристка отметила, что ей неинтересно следить за такими турнирами, так как она не может болеть за представителей РФ.

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Об этом Синицина, которая взяла "золото" ОИ в командном турнире, заявила в интервью изданию "Аргументы и факты". Россиянка выразила уверенность в том, что иностранные спортсмены якобы не могут испытывать истинные эмоции от побед, "когда отсутствуют главные конкуренты".

"Конечно, если бы в этих соревнованиях участвовали россияне, они были бы намного интереснее для нас. Сейчас турниры выглядят так, как будто их проводят заведомо нечестно. Ведь когда отсутствуют главные конкуренты, эмоции от побед и поражений ощущаются совсем по-другому, нежели с ними", – сказала Синицина.

В понедельник, 4 сентября, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах с критикой Украины объявил об условиях допуска России на Игры 2024 года в Париже. В свою очередь двукратный чемпион ОИ Дмитрий Саутин назвал требование осудить войну в Украине "тихим ужасом", который "пришел кому-то в голову".

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Азиатских играх-2023, которые атлеты собирались использовать для квалификации на ОИ-2024.

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