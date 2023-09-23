Олимпийская чемпионка, игравшая в России, умерла, приехав презентовать свою книгу

Знаменитая бразильская волейболистка Валевска Оливейра умерла в возрасте 43 лет, выпав с 17-го этажа многоквартирного дома в центральном районе Сан-Паулу, куда приехала, чтобы презентовать свою автобиографию, сообщает g1.globo.com. Полиция квалифицировала дело как самоубийство.

В сети появилось одно из последних прижизненных видео с волейболисткой.

Оливейра была лидером сборной Бразилии, став вместе с командой олимпийской чемпионкой 2008 года и бронзовой призеркой ОИ-2000 года, а также завоевав "серебро" на чемпионате мира 2006 года и выиграв свой третий чемпионат Гран-при, который сейчас называется Лига наций.

Видео дня

В 2008 году после олимпийского триумфа объявила о завершении карьеры в сборной, но вернулась в национальную команду в 2013 году, став победительницей Всемирного Кубка чемпионов.

Последний свой сезон в профессиональном спорте провела в 2022 году, выступая за бразильский клуб "Прайя Уберландия".

Валевска родилась в Белу-Оризонти, с 12 лет начав свою профессиональную карьеру.

С 2004 года на протяжении семи сезонов играла в итальянской Перуджи за "Сирио", где выиграла Лигу чемпионов и два Кубка ЕКВ. Затем выступала в "Мурсии-2005" из Испании и за российский клуб "Заречье-Одинцово".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!