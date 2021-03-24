Хочется надеяться, что 23 июля в Токио возьмет старт летняя Олимпиада. Ее девиз – "Объединим эмоции". В программе Игр 33 вида спорта.

Столица Японии во второй раз принимает Олимпиаду. В 1964 году успешно прошедшие Игры собрали 5140 спортсменов из 94 стран. Оспаривали они медали в 19 видах спорта и установили 81 олимпийский и 32 мировых рекорда.

Великолепно выступили на олимпийских аренах посланцы Украины. Они завоевали 32 награды – 13 золотых, 12 серебряных, 7 бронзовых. Срывали аплодисменты на гимнастическом помосте знаменитые киевляне Лариса Латынина (по два "золота", "серебра" и "бронзы" в Токио) и Борис Шахлин ("золото", по два "серебра" и "бронзы"). Две серебряные награды в активе Юрия Титова, а Полина Астахова из Донецка пополнила свою коллекцию наград двумя чемпионскими медалями, добавив еще "серебро" и "бронзу".

Запомнилась дуэль на помосте двух прекрасных штангистов-тяжеловесов – Леонида Жаботинского и Запорожья и москвича Юрия Власова. Победил Жаботинский, несмотря на то, что по ходу выступления Власов установил два мировых рекорда. Но этого хватило всего лишь на "серебро" – подвел толчок.

Фехтовальщик из Киева Григорий Крисс был дебютантом Олимпиады, но вернулся домой чемпионом. В дополнительном "сражении" за "золото" он победил титулованного англичанина Генри Хоскинса. Журналисты же прозвали Крисса "киевским д’Артаньяном".

В заплыве на дистанции 200 метров брассом не оказалось равных пловчихе Галине Прозуменщиковой из Севастополя. Николай Чужиков из Лисичанска победил в решающем заезде байдарочников, а на каноэ-двойке сильнейшими были россиянин Сергей Ощенков и Андрей Химич из Черкасс. Чемпионами Игр домой вернулись, выступая за олимпийскую волейбольную сборную СССР, два Юрия – Венгеровский и Поярков.

Не остались в Токио без медалей и другие украинские спортсмены, вписав свои имена в историю олимпийского спорта. Серебряные награды завоевали Николай Баглей (баскетбол), Владлен Тростянский (греко-римская борьба), Людмила Гуреева и Валентина Мишак (волейбол). "Бронзовыми" были финиш украинских легкоатлетов Владимира Голубничего, Ивана Беляева, пловчихи Татьяны Девятовой.

К сожалению, многие чемпионы и призеры Игр-1964 в Токио уже покинули этот мир. Но никто не забыт. И пусть их медальный путь на аренах Игр, которые вновь пройдут в столице Японии, продолжат украинские спортсмены нынешнего поколения и впишут свои имена в историю олимпийского спорта.

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Keep smile – три анекдотика для вас.

1. Муж говорит жене:

- Ленка, я вчера купил 100 долларов для поездки в Европу.

- А чего не 100 евро?

- Но ведь доллары дешевле…

2. Два друга:

- Витя, а как правильно сказать: сто грамм или 100 граммов?

- Правильно, Леня, будет триста граммов.

3. - Давай все-таки останемся друзьями.

- Нет, – раздеваясь, ответила Ирина.