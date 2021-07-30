Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 31 июля, расписание трансляций, календарь

На Олимпийских играх в Токио в субботу, 31 июля, пройдет восьмой соревновательный день. Спортсмены разыграют 21 комплект наград.

Единственный турнир, в котором Украина сможет рассчитывать на медаль, – одиночное женское первенство в теннисе. Здесь в бронзовом финале выступит Элина Свитолина.

Вашему вниманию расписание дня.

Выступление украинцев: (время киевское)

3:00. Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б. Квалификация. Виктория Ткачук, Анна Рыжикова, Мария Миколенко

3:30. Легкая атлетика. Женщины, диск. Квалификация. Наталья Семёновна

Видео дня

5:16. Плавание. Мужчины, 50 м в/с. Полуфинал. Владислав Бухов

7:00. Батут. Мужчины, личный турнир. Квалификация. Николай Просторов

После 10:30. Теннис. Женщины, личный турнир. Бронзовый финал. Элина Свитолина – Елена Рыбакина (Казахстан)

13:10. Легкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину. Квалификация. Владислав Мазур

Расписание 8-го дня Олимпиады-2020, 31 июля (21 комплект медалей)

1:30 – 3:25. Триатлон. Смешанная эстафета

3:00 – 8:50. Стендовая стрельба. Смешанные команды, трап

4:30 – 6:20. Плавание. Мужчины – 100 м батт. Женщины – 200 м спина, 800 м в/с. Смешанная эстафета 4х100

6:00 – 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS:X – мужчины и женщины

6:00 – 11:10. Пулевая стрельба. Женщины, винтовка, 50 м с трех положений

6:00 – 14:00. Теннис. Женщины, одиночный финал

7:00 – 9:25. Батут. Мужчины, индивидуальный турнир

8:45 – 11:20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир

9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 81 кг

10:30 – 13:00. Регби-7. Женский финал

11:00 – 13:40. Дзюдо. Смешанный командный турнир

12:00 – 17:00. Бадминтон. Мужские пары

12:30 – 14:40. Фехтование. Женская сабля, команда

13:00. Легкая атлетика. Мужчины – диск. Женщины – 100 м. Смешанная эстафета 4х400

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 96 кг

Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:

01:30. Триатлон

03:00. Легкая атлетика

04:30. Плавание

06:20. Парусный спорт

07:30. Прыжки на батуте

09:30. Стрельба из лука

10:30. Студия Олимпийские игры

11:00. Футбол

13:00. Легкая атлетика

16:30. Студия Олимпийские игры

18:20. Повторы

21:30. Время Олимпийских игр

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Украины по теннису Михаил Филима объяснил провал Элины Свитолиной в полуфинале Олимпиады-2020.