Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 31 июля, расписание трансляций, календарь
На Олимпийских играх в Токио в субботу, 31 июля, пройдет восьмой соревновательный день. Спортсмены разыграют 21 комплект наград.
Единственный турнир, в котором Украина сможет рассчитывать на медаль, – одиночное женское первенство в теннисе. Здесь в бронзовом финале выступит Элина Свитолина.
Вашему вниманию расписание дня.
Выступление украинцев: (время киевское)
3:00. Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б. Квалификация. Виктория Ткачук, Анна Рыжикова, Мария Миколенко
3:30. Легкая атлетика. Женщины, диск. Квалификация. Наталья Семёновна
5:16. Плавание. Мужчины, 50 м в/с. Полуфинал. Владислав Бухов
7:00. Батут. Мужчины, личный турнир. Квалификация. Николай Просторов
После 10:30. Теннис. Женщины, личный турнир. Бронзовый финал. Элина Свитолина – Елена Рыбакина (Казахстан)
13:10. Легкая атлетика. Мужчины, прыжки в длину. Квалификация. Владислав Мазур
Расписание 8-го дня Олимпиады-2020, 31 июля (21 комплект медалей)
1:30 – 3:25. Триатлон. Смешанная эстафета
3:00 – 8:50. Стендовая стрельба. Смешанные команды, трап
4:30 – 6:20. Плавание. Мужчины – 100 м батт. Женщины – 200 м спина, 800 м в/с. Смешанная эстафета 4х100
6:00 – 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в RS:X – мужчины и женщины
6:00 – 11:10. Пулевая стрельба. Женщины, винтовка, 50 м с трех положений
6:00 – 14:00. Теннис. Женщины, одиночный финал
7:00 – 9:25. Батут. Мужчины, индивидуальный турнир
8:45 – 11:20. Стрельба из лука. Мужской индивидуальный турнир
9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 81 кг
10:30 – 13:00. Регби-7. Женский финал
11:00 – 13:40. Дзюдо. Смешанный командный турнир
12:00 – 17:00. Бадминтон. Мужские пары
12:30 – 14:40. Фехтование. Женская сабля, команда
13:00. Легкая атлетика. Мужчины – диск. Женщины – 100 м. Смешанная эстафета 4х400
13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 96 кг
Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:
01:30. Триатлон
03:00. Легкая атлетика
04:30. Плавание
06:20. Парусный спорт
07:30. Прыжки на батуте
09:30. Стрельба из лука
10:30. Студия Олимпийские игры
11:00. Футбол
13:00. Легкая атлетика
16:30. Студия Олимпийские игры
18:20. Повторы
21:30. Время Олимпийских игр
Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной Украины по теннису Михаил Филима объяснил провал Элины Свитолиной в полуфинале Олимпиады-2020.