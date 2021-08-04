Украинские призерки Олимпиады – о дружбе с россиянками: спорт не относится к политике. Видео

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук заявили о дружеских отношениях с российскими спортсменками и о том, что на Олимпиаде-2020 в Токио все поддерживают друг друга. Савчук также сказала, что "спорт не относится к политике".

Соответствующие высказывания прозвучали на пресс-конференции в Токио в среду, 4 августа. Фрагмент с вопросом российского журналиста об отношениях между участниками транслировался на росТВ, в том числе на Telesport, после чего распространился в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Во время общения с журналистами украинок, которые завоевали бронзовую медаль, разместили рядом с россиянками Светланой Ромашиной и Светланой Колесниченко (последние добыли "золото").

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Журналист задал спортсменкам провокационный вопрос о взаимоотношениях между командами, вспомнив при этом о "непростых временах между странами".

"Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга... Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько сильно каждый работает... Поэтому всегда поддерживаем и поздравляем с каждой медалью", – сказала Савчук.

Второй ответила Федина. Они с россиянками, как высказалась украинка, "вообще лучшие подружки".

"Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, я видела их по телевизору... У нас все очень по-доброму... Мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит", – сказала 19-летняя представительница Украины на Олимпийских Играх.

Как указал блогер Алексей Голобуцкий в Telegram, в ответ российские спортсмены "нанесли ощутимый удар по нашим международным позициям".

Напомним, что олимпийская медаль, которую завоевали украинки в артистическом плавании – первая в истории страны в этом виде спорта.

На церемонии награждения Федину и Савчук перепутали с представительницами России.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 августа украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал чемпионом Олимпиады 2020 года в Токио и выиграл первое для Украины в этом году "золото".