Олимпиада-2020: сколько заработали украинские призеры Игр в Токио

Пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан заработали по 135 тысяч долларов из государственного бюджета за медали на Олимпиаде в Токио. Они записали на свой счет по одной "бронзовой" и "серебряной" награде и обошли других украинцев, выступавших на Играх в столице Японии.

В активе нашей сборной 1 золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. За победу на соревнованиях спортсмены получат 125 тысяч долларов, за второе место – 80 тыс. долл., а за третье – 55 тыс. долл.

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Суммы, заработанные украинскими атлетами благодаря успешным выступлениям на Олимпиаде, выглядят следующим образом:

1-2: Михаил Романчук (плавание) и Людмила Лузан (гребля) – 135 тыс. долл. (около 3,6 млн. грн.);

3: Жан Беленюк (греко-римская борьба) – 125 тыс. долл. (3,34 млн. грн.);

4-5: Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание) – 110 тыс. долл. (2,94 млн. грн.);

6-10: Парвиз Насибов (греко-римская борьба), Елена Старикова (велоспорт), Александр Хижняк (бокс), Анастасия Четверикова (гребля), Анжелика Терлюга (каратэ) – 80 тыс. долл. (2,14 млн. грн.);

11-25: Дарья Белодед (дзюдо), Игорь Рейзлин (фехтование), Олег Омельчук и Елена Костевич (пулевая стрельба), Элина Свитолина (теннис), Алла Черкасова, Ирина Коляденко (вольная борьба), Станислав Горуна (каратэ), Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Екатерина Резник (артистическое плавание) и Ярослава Магучих (прыжки в высоту) – 55 тыс. долл. (1,47 млн. грн.).

Как сообщал OBOZREVATEL, США в последний день вырвали победу в медальном зачете, а Украина закончила Олимпиаду на 44-м месте.