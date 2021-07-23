Олимпиада-2020: расписание, календарь, где смотреть выступления украинцев 24 июля

В субботу, 24 июля, пройдет первый полноценный соревновательный день Олимпийских игр в Токио, в рамках которого будет разыграно 11 комплектов медалей. Спортсмены из Украины будут претендовать на 5 из них.

Олег Омельчук и Павел Коростылев выступят в пулевой стрельбе, Анатолий Будяк примет участие в шоссейном заезде на велосипеде, Елена Кривицкая поборется за призы в фехтовании на шпаге, а Артем Лесюк (до 60 кг) и Дарья Белодед (до 48 кг) – в дзюдо. Также 24 июля свой путь на Олимпиаде начнут спортивные гимнасты, боксер Николай Буценко, теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а также игроки в настольный теннис и представители академической гребли.

Видео дня

Напомним, что в Украине за событиями Олимпиады-2020 в прямом эфире можно следить на общенациональном канале UA:Перший. Расписание выступлений наших соотечественников выглядит следующим образом (время киевское):

4:00 Спортивная гимнастка. Мужчины, квалификация. Украина в первом потоке

4:55 Фехтование. Женская шпага. 1/16 финала. Елена Кривицкая – Рената Кнапик-Миазга (Польша)

5:00 Велоспорт. Шоссе. Анатолий Будяк

5:00 Теннис. Женщины, одиночный разряд. Первый круг. Даяна Ястремская – Лейла Фернандес (Канада)

5:00 Академическая гребля. Предварительные заплывы. Двойка парная, легкая. Хмара/Ковалев

После 5:00 Дзюдо. Мужчины, 60 кг. 1/16 финала Артем Лесюк – Хосе Рамос (Гватемала)

После 5:00 Дзюдо. Женщины, 48 кг. 1/8 финала. Дарья Белодед – Ширин Букле (Франция)/ Милица Николич (Сербия)

6:51 Бокс. Мужчины, до 57 кг. 1/16 финала. Николай Буценко – Жан Карлос Кайседо Пачито (Эквадор)

7:00 Пулевая стрельба. Пистолет, 10 м. Квалификация. Олег Омельчук, Павел Коростылев. В 9:30 восьмерка лучших разыграет медали

После 8:00. Теннис. Женщины, пары. Первый раунд. Элина Свитолина/Даяна Ястремская – Элиза Корне/Фиона Ферро (Франция)

13:30 Настольный теннис. Мужчины, первый раунд. Коу Лей – Адем Хмам (Тунис)

15:45 Настольный теннис. Женщины, первый раунд. Анна Гапонова

Полный список соревнований, в ходе которых разыграют 11 комплектов медалей 24 июля, выглядит следующим образом:

2:30 – 10:30. Пулевая стрельба. Мужской пистолет, 10 м. Женская винтовка, 10 м

5:00 – 12:15. Велоспорт, шоссе. Мужчины

7:50 – 10:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 49 кг

8:15 – 11:25. Стрельба из лука. Смешанные команды

11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 60 кг. Женщины – 48 кг

12:00 – 16:25. Фехтование. Мужская сабля, инд. Женская шпага, инд

13:00 – 16:40. Тхэквондо. Мужчины – 58 кг. Женщины – 49 кг

Напомним, что OBOZREVATEL вел прямую трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио. Появилось видео парада украинских спортсменов во время торжественного события.