Олимпиада-2020: на Токио обрушился тайфун. Видео

На Олимпийских играх 2020 года в Токио в среду, 27 июля, будет изменен график соревнований на открытом воздухе. Причиной этого стала резкая смена погоды в столицы Японии.

На столицу Олимпиады обрушился тайфун "Непартак". В стране уже отменены все международные рейсы. Об этом сообщает Telegram-канал издания "Сегодня", чей корреспондент пребывает в Токио. Журналист опубликовал видео, на котором можно увидеть мощнейший ветер и дождь.

Видео дня

Ожидается, что будут изменены графики проведения соревнований по стрельбе из лука, гребле и теннису, где свой матч 1/8 финала должна провести первая ракетка Украины Элина Свитолина.

По данным метеорологов, скорость ветра в эпицентре тайфуна будет достигать 108 км/ч. Подобные погодные явления традиционны для Японии в июле и августе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская фехтовальщица Ольга Харлан сенсационно завершила выступления на Олимпиаде-2020, уже в первом круге проиграв сопернице из Китая.

В социальных сетях спортсменка откровенно высказалась о своем провале. Также жестко прокомментировал вылет Харлан заслуженный тренер Украины Валерий Штурбабин.