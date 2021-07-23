Олимпиада-2020: кто в сборной Украины претендует на 'золото' и медали

23 июля в Токио стартовали долгожданные летние Олимпийские игры-2020. В Японии аналитики прогнозируют Украине не менее 20 наград. OBOZREVATEL собрал главных украинских претендентов на олимпийский пьедестал.

БЕЛОДЕД ДАЕТ РАЗГОН

Первого олимпийского чемпиона Токио Украина может получить уже завтра, когда в борьбу вступит самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед. Перенос Игр на год дался ей непросто – спортсменка продолжала крепнуть, и с трудом удерживалась в весе до 48 кг. Даже пробовала себя в новой категории, но к Олимпиаде вернулась в старый вес с хорошо знакомыми соперницами.

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Последний рывок зацепиться за медаль ОИ делает депутат Киевсовета Георгий Зантарая. Первый украинский чемпион мира по дзюдо выиграл все, кроме награды ОИ. Правда, после победы на Европейских играх прошло два года и, по словам тренера сборной Виталия Дубровы, Зантарая подрастерял форму. Но опыт и желание 33-летнего Георгия должны помочь ему в Токио. Набрал ход и самый тяжелый дзюдоист нашей команды – Яков Хаммо, который привез "бронзу" с июньского чемпионата мира.

ДВА ПРЫЖКА И ОДИН МОЛОТ

Даже без украинского рекордсмена в прыжках в высоту Богдана Бондаренко, неожиданно провалившего отбор на ОИ-2020, в секторах Токио наши легкоатлеты могут собрать богатый урожай. 19-летняя высотница Ярослава Магучих разрывает соперниц последние пару лет. В этом сезоне выиграла Европу в помещении и взяла высоту 2,06 м. В Японию она едет не только за "золотом", но и за мировым рекордом – 2,09 м. А компанию на пьедестале ей может составить вице-чемпионка мира-2017 Юлия Левченко.

Золотые амбиции в Токио и у чемпионки Европы-2021 в прыжках в длину Марины Бех-Романчук, у которой за плечами опыт Олимпиады-2016 в Рио и потрясающее умение выигрывать турниры в последней попытке. В метании молота четвертый результат сезона в мире имеет чемпион Юношеской Олимпиады Михаил Кохан – 80,78 м. В свои 20 он уже бьет более титулованных атлетов.

Что касается беговых дисциплин, то тут надежда только на барьеристку Анну Рыжикову на 400-метровке, эстафету 4х400 м и, возможно, на счастливую звезду кого-то из ходоков.

ХАРЛАН И ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА

Первая сабля мира Ольга Харлан к 30 годам стала легендой фехтования. И для полного счастья 6-кратной чемпионке мира не хватает только личного "золота" Олимпиады. В Лондоне-2012 и Рио-2016 она становилась третьей, но способна на большее. К сожалению, наши саблистки не пробились в командный турнир Токио. Но это позволит Харлан сосредоточиться только на личном первенстве.

Не готов завершать карьеру без олимпийской награды чемпион мира в фехтовании на шпагах 41-летний Богдан Никишин, который поведет в бой мужскую команду. Пять лет назад в Рио она остановилась в шаге от пьедестала, но Токио может преподнести любые сюрпризы.

ТЯЖЕЛАЯ РАСПЛАТА ЗА ДОПИНГ

Украинские тяжелоатлеты, особенно девушки, блестяще выступили в апреле на чемпионате Европы в Москве. Но из трех абсолютных чемпионок ЧЕ и серебряного призера Анастасии Лысенко нужно было выбрать только двоих. Такова наша расплата за многочисленные допинговые скандалы в прошлом. Но и опытная Ирина Деха (76 кг), которая уже была пятой на Играх-2016 в Рио, и молодая, но быстро прогрессирующая Камила Конотоп (55 кг), безусловно, претендуют на медаль в Японии.

У мужчин одним из фаворитов веса 109 кг был призер ЧМ и чемпион Европы Дмитрий Чумак, но накануне Олимпиады его неожиданно отстранили от соревнований из-за подозрений в применении запрещенных препаратов и отказе проходить допинг-контроль. Сам штангист видит в этом руку Москвы, на которую вылил немало грязи.

ВОДА ТОКИО МОЖЕТ СТАТЬ ЗОЛОТОЙ

Мало что может помешать взойти на пьедестал в Токио стайеру Михаилу Романчуку. Пловец становился вице-чемпионом мира по плаванию в 2017-м и 2019-м, а в этом году уже успел выиграть Европу на дистанциях 800 и 1500 метров.

В прыжках в воду все ждут прорыва украинского вундеркинда Алексея Середы, который стал чемпионом Европы в 13 лет и может привезти медаль с Олимпиады уже в 15! Он выступит соло на 10-метровой вышке, где придется бороться с бывшим украинцем Александром Бондарем. А затем в синхронных прыжках с той же вышке с Олегом Сербиным.

Две награды из Японии – в команде и дуэте – должны привезти и украинские синхронистки. Но вряд ли им позволят подняться выше третьего места, подвинув Китай, а тем более – Россию.

РЕВАНШ ДЕПУТАТА

Финал Олимпиады-2016 в Рио борец греко-римского стиля Жан Беленюк скандально проиграл россиянину Давиту Чакветадзе. И едет в Японию только за "золотом". Депутат ВР и чемпион мира-2019 неожиданно допустил осечку на весенней Европе, утешившись "бронзой". Но в Токио Беленюк, на лицензию которого пытался отобрать Новиков, настроен решительно.

Гораздо больше претенденток на медаль в женской борьбе. Тут и чемпионки Европы-2021 Ирина Коляденко и Алла Белинская, и чемпионка мира-2018 Алла Черкасова. А также призер ЧМ и Евроигр-2019 Оксана Ливач.

ПИСТОЛЕТ ВСЕГДА БЬЕТ В ДЕСЯТКУ

Пулевая стрельба регулярно приносит Украине награды Олимпиад, хотя в стране нет нормально тира после пожара во львовском несколько лет назад. Тем не менее сразу в трех дисциплинах в стрельбе из пистолета поспорит за медаль чемпионка ОИ-2004 и призер Лондона-2012 Елена Костевич (10 м, 25 м и микст), на любую ступень пьедестала в Токио претендуют призеры ЧМ и Европейских Игр-2019 Павел Коростылев и Олег Омельчук.

ТРОЙНОЙ УДАР ОТ ДЕБЮТАНТА

Каратэ дебютирует на Олимпиадах и сразу же может осчастливить Украину тремя наградами в кумитэ. Чемпион Европейских и Всемирных игр Станислав Горуна – фаворит в весе до 75 кг. Лидер мирового рейтинга до 55 кг Анжелика Терлюга хоть и провалила чемпионат Европы-2021, остается №1 в своей категории. А победительница Евроигр-2019 Анита Серегина умеет настраиваться на большие турниры.

ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА НА ТРЕКЕ И В ГОРАХ

В велоспорте стабильно высокие результаты на треке показывает Елена Старикова, побеждавшая на чемпионате Европы в 2020-м и бравшая медаль на мире-2019. А в маунтинбайке болейте за чемпионку Европы Яну Беломоину, которая в 2021 году делала небольшую паузу из-за проблем со здоровьем.

ХИЩНИК В ПЕРЧАТКАХ

Среди тех, кому досрочно вешают на шею золотую медаль, боксер Александр Хижняк. Чемпион мира и Европы 2017 года и самый техничный боец планеты. В финале олимпийского отборочного турнира в июне он разобрался с главным конкурентом в весе до 75 кг – россиянином Глебом Бакши. Большие ставки делают и на капитана украинских боксеров Николая Буценко (57 кг).

НОВАЯ ПОПЫТКА ЧЕБАНА

После двух золотых медалей в Лондоне-2012 и Рио-2016 каноист Юрий Чебан перешел на тренерский мостик и уже сам подготовил команду по гребле на байдарках и каноэ к Токио. Прекрасную форму набрала каноистка Людмила Лузан, а женская байдарка-четверка собирается заменить деревянную медаль ОИ-2016 на металлическую.

Р.S. К сожалению, после отстранения из-за допинга Олега Верняева наши перспективы в спортивной гимнастике не очень радужные. Но на приятные сюрпризы от опытного Игоря Радивилова, молодого Ильи Ковтуна или амбициозной Дианы Варинской тоже можно рассчитывать.