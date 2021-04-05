Миллионы любителей спорта, среди них и вы, друзья, надеются, что лето 2021 года будет олимпийским. Что на этот раз никакой коронавирус, как это было прошлым летом, проведению этого мирового форума не помешает.

Надеются на это руководители МОК, организаторы Игр в Токио, спортсмены. Торжественное открытие Олимпиады запланировано на 23 июля, церемония закрытия должна пройти 8 августа. Прошлым летом в Токио ожидалось рекордное представительство атлетов из 250 стран, а это около 11 тысячи спортсменов. Как будет на этот раз – пока неизвестно.

Все спортивные объекты уже почти год в ожидании атлетов, которые на этих аренах будут оспаривать медали в 33-х видах спорта. Главная арена Игр, Олимпийский стадион, рассчитан на 60 тысяч зрителей. На его дорожках и секторах будут соревноваться представители "королевы спорта" – легкой атлетики.

Помимо новомодных спортивных объектов, соревнования будут проводить и на стадионах с давней историей – таких как "Ниппон Будокан". Эта арена была построена еще к Играм-1964 – специально под дзюдо. Ее имя так и переводится – зал боевых искусств. В 2021 году здесь состоится олимпийский дебют карате. Также "Будокан" – место для кэндо, айкидо, рестлинга, бокса и других единоборств.

На строительство арены на 14 471 мест потратили на то время 5,6 млн долларов. "Будокан" находится в центре Токио, в пяти минутах ходьбы от метро. Его окружает парк Китаномару, а совсем рядом – Императорский дворец.

Что касается медалей, то тут организаторы Олимпиады решили всех удивить и для их изготовления использовали старые гаджеты, которые собирали по всей стране. В общей сложности было собрано 78985 тонн выброшенных устройств, или 6,21 млн гаджетов. А на изготовление медалей понадобилось 30,3 кг золота, 4100 кг серебра и 2700 кг бронзы.

Олимпийский факел разработан с элементами японской культуры. Форма факела будет напоминать лепестки сакуры – любимого цветка страны-хозяйки соревнований.

Клетчатые узоры популярны во многих странах мира. В Японии такой узор называется ichimatsu moyo, поэтому именно он использован на олимпийской эмблеме, которая сама по себе символизирует разные страны, культуры и способы мышления. Главный месседж данного символа – единство в разнообразии.

Поскольку Олимпиада будет проходить в середине лета, когда температура воздуха достигает наивысшего пика, организаторы решили наперед продумать, как обеспечить участникам и зрителям комфортное пребывание на соревнованиях. С высокой температурой планируют бороться с помощью инновационных технологий. Будут использовать специальный спрей, который будет покрывать асфальт и способствовать снижению температуры примерно на 8 градусов, также обустроят навесы и большие вентиляторы на спортивных объектах.

Проверка участников Игр в Токио на COVID-19 будет проводиться каждый день. Спортсменам будет запрещено посещать рестораны, магазины, кинотеатры. Организаторы подготовили для участников Олимпиады 50 тысяч презервативов.

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Друзья, напоследок полистаем страницы олимпийской энциклопедии OBOZREVATEL.

22 июля 1912 года. В Стокгольме завершились 5-е Олимпийские игры. Киевлянин Николай Мельницкий выиграл на них "серебро" в стрельбе из пистолета с 30 метров.

20 апреля 1920 года. На открытии ОИ в Антверпене впервые поднят олимпийский флаг – белое полотнище с пятью переплетенными кольцами.

20 июля 1952 года. На ОИ-1952 в Хельсинки метательница диска Нина Ромашкова победила с результатом 51,02 м, завоевав первую в истории советского спорта золотую олимпийскую медаль.

10 июня 1956 года. В Стокгольме началась… Мельбурнская Олимпиада. Из-за карантина животных в Австралии соревнования по конным видам спорта прошли в Швеции.

19 октября 1968 года. На Олимпиаде в Мехико американский прыгун в длину Боб Бимон победил с "инопланетным" результатом 8,90 м.

8 мая 1984 года. НОК СССР принял решение о бойкоте Игр в Лос-Анджелесе. Для многих советских спортсменов это стало упущенной возможностью выиграть олимпийское "золото".