Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 4 августа: расписание трансляций, календарь
В Японии в среду, 4 августа, пройдут очередные соревнования XXXII летних Олимпийских игр. В 12-й соревновательный будет будет разыграно 17 комплектов наград.
Для Украины этот день может стать золотым. Наши борцы Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в финал, гарантировав себе "серебро". Решающие схватки состоятся после 13:45 по киевскому времени.
Беленюку будет противостоять венгр Виктор Лоринц , а Насибов сразится с Мухаммадали Гераеи, который представляет Иран.
Выиграть утешительный финал за "бронзу" попробует и украинская борчиха Ирина Коляденко.
Легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук в забеге на 400 метров с барьерами попытаются сотворить сенсацию и занять место на пьедестале. Также стоит надеется на успешное выступление от Михаила Кохана в секторе метания молота.
В артистическом плавании вся Украина будет болеть за Марту Федину и Анастасию Савчук.
Выступление украинцев: (время киевское)
0:30 Плавание на открытой воде. Женщины, 10 км. Кристина Панчишко
4:05 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Квалификация. Людмила Лузан, Анастасия Четверикова
4:47 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Квалификация. Юлия Юрийчук, Мария Повх
5:30 Легкая атлетика. Женщины, 400 м с барьерами. Финал. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
После 5:30 Вольная борьба. Женщины, до 57 кг. 1/8 финала. Татьяна Кит – Сивар Бусетта (Тунис)
9:00 Прыжки в воду. Женщины, вышка 10 м. Квалификация. София Лискун
10:20 Трек. Женщины, кейрин. Квалификация. Любовь Басова, Елена Старикова
После 13:45. Греко-римская борьба. До 67 кг. Финал. Парвиз Насибов - Мухаммадали Гераеи (Иран)
После 14:10. Греко-римская борьбе. До 87 кг. Финал. Жан Беленюк - Виктор Лоринц (Венгрия)
14:55. Вольная борьба. До 62 кг. Бронзовый финал. Ирина Коляденко -
13:30. Артистическое плавание. Дуэт, произвольная программа. Финал. Марта Федина/Анастасия Савчук
14:15 Легкая атлетика. Мужчины, метание молота. Финал. Михаил Кохан
Расписание 12-го дня Олимпиады-2020, 4 августа (17 комплектов медалей)
0:30 – 3:10. Плавание. Женский марафон, 10 км
3:00 – 6:00. Легкая атлетика. Женщины - 400 м/б
3:00 – 7:40. Скейтбординг. Женщины, парк
8:00 – 10:00. Бокс. Мужчины, 81 кг
8:30 – 10:55. Парусный спорт. Медальные гонки в 470 – мужчины и женщины
9:30 – 13:00. Велоспорт, трек. Мужская гонка преследования
12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 62 кг. Греко-римская борьба – 67 кг, 87 кг
12:30 – 16:00. Легкая атлетика. Мужчины - 200 м, 800 м, молот. Женщины - 3000 м/б
13:00 – 15:40. Конный спорт. Конкур, личные соревнования
13:30 – 15:00. Артистическое плавание. Дуэт
13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 109+ кг
Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 августа, Украина завоевала 7-ю медаль. Успешно выступила борчиха Алла Черкасова.