Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 28 июля, расписание трансляций, календарь
В столице Японии продолжаются XXXII летние Олимпийские игры. В среду, 28 июля, состоится пятый соревновательный день, в течение которого будут разыграны 23 комплекта наград. Украинцы претендуют на два.
Украинские спортивные гимнасты Илья Ковтун и Петр Пахнюк попытаются выбороть награду в личном многоборье. Учитывая, что в финал они прошли не с самыми высокими результатами (7-е командное место из 8), любая медаль станет сенсацией.
У дзюдоистов свой путь за олимпийским "золотом" начнут тяжеловесы. В весовой категории до 90 кг Кеджау Ньябали стартует в 1/32 поединком против Роберта Флорентино из Доминиканы.
В остальных видах стоит обратить внимание на индивидуальные выступления лучниц. Анастасия Павлова и Вероника Марченко начнут с 1/32 финала.
Свой четвертьфинал против итальянки Камилы Джорджи сыграет и Элина Свитолина. В парном теннисном четвертьфинале сестры Людмила и Надежда Киченок попытаются обыграть российский дуэт Вероника Кудерметова / Елена Веснина.
Выступление украинцев: (время киевское)
5:00. Стрельба из лука. Мужчины, 1/32 финала. Алексей Гунбин – Тарундип Раи (Индия)
5:00. Теннис. Женщины, 1/4 финала. Элина Свитолина - Камила Джорджи (Италия)
5:30. Академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Полуфинал. Игорь Хмара/Станислав Ковалев
Не раньше 6:00. Дзюдо. Мужчины, до 90 кг. 1/16 финала. Кеджау Ньябали – Роберт Флорентино (Доминиканская республика)
6:50. Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. 1-й заезд квалификации. Виктория Ус
5:00. Теннис. Женщины, пары. Надежда Киченок/Людмила Киченок - Вероника Кудерметова/Елена Веснина (ROC)
9:00. Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. 2-й заезд квалификации. Виктория Ус
11:57. Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Анастасия Павлова - Дженнифер Мучино-Фернандес (США)
13:15. Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Вероника Марченко - Ле Цзеин (Китайский Тайбэй)
13:15. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины. Илья Ковтун, Петр Пахнюк
Расписание 5-го дня Олимпиады-2020, 28 июля (23 комплекта медалей)
3:15 – 5:10. Академическая гребля. Мужчины – двойка парная, четверка, четверка парная. Женщины – двойка парная, четверка, четверка парная
4:30 – 7:05. Плавание. Мужчины – 200 м батт, 4х200 м в/с. Женщины – 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с
5:30 – 11:40. Велоспорт, разделки. Мужчины, женщины
9:00 – 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, мужчины
11:30 – 12:30. Регби-7. Мужской финал
11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 90 кг. Женщины – 70 кг
11:30 – 15:25. Конный спорт. Индивидуальная выездка
12:30 – 14:40. Фехтование. Мужская сабля, команда
13:15 – 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины
13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 73 кг
14:45 – 17:00. Баскетбол 3х3. Мужской и женский финалы
Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:
02:00. Академическая гребля. Плавание
04:35. Академическая гребля. Плавание. Дзюдо
05:40. Плавание. Дзюдо
07:05. Дзюдо
08:00. Дзюдо. Велоспорт
10:30. Студия Олимпийские игры
11:00. Дзюдо
13:30. Спортивная гимнастика
16:00. Баскетбол
16:30. Студия Олимпийские игры
18:20. Повтор
21:40. Время Олимпийских игр
Украина за первые четыре дня смогла завоевать три награды. По бронзе выбороли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.