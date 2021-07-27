Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 28 июля, расписание трансляций, календарь

В столице Японии продолжаются XXXII летние Олимпийские игры. В среду, 28 июля, состоится пятый соревновательный день, в течение которого будут разыграны 23 комплекта наград. Украинцы претендуют на два.

Украинские спортивные гимнасты Илья Ковтун и Петр Пахнюк попытаются выбороть награду в личном многоборье. Учитывая, что в финал они прошли не с самыми высокими результатами (7-е командное место из 8), любая медаль станет сенсацией.

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У дзюдоистов свой путь за олимпийским "золотом" начнут тяжеловесы. В весовой категории до 90 кг Кеджау Ньябали стартует в 1/32 поединком против Роберта Флорентино из Доминиканы.

В остальных видах стоит обратить внимание на индивидуальные выступления лучниц. Анастасия Павлова и Вероника Марченко начнут с 1/32 финала.

Свой четвертьфинал против итальянки Камилы Джорджи сыграет и Элина Свитолина. В парном теннисном четвертьфинале сестры Людмила и Надежда Киченок попытаются обыграть российский дуэт Вероника Кудерметова / Елена Веснина.

Выступление украинцев: (время киевское)

5:00. Стрельба из лука. Мужчины, 1/32 финала. Алексей Гунбин – Тарундип Раи (Индия)

5:00. Теннис. Женщины, 1/4 финала. Элина Свитолина - Камила Джорджи (Италия)

5:30. Академическая гребля. Мужчины, двойка легкая. Полуфинал. Игорь Хмара/Станислав Ковалев

Не раньше 6:00. Дзюдо. Мужчины, до 90 кг. 1/16 финала. Кеджау Ньябали – Роберт Флорентино (Доминиканская республика)

6:50. Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. 1-й заезд квалификации. Виктория Ус

5:00. Теннис. Женщины, пары. Надежда Киченок/Людмила Киченок - Вероника Кудерметова/Елена Веснина (ROC)

9:00. Гребля-слалом. Женщины. Каноэ. 2-й заезд квалификации. Виктория Ус

11:57. Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Анастасия Павлова - Дженнифер Мучино-Фернандес (США)

13:15. Стрельба из лука. Женщины, 1/32 финала. Вероника Марченко - Ле Цзеин (Китайский Тайбэй)

13:15. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины. Илья Ковтун, Петр Пахнюк

Расписание 5-го дня Олимпиады-2020, 28 июля (23 комплекта медалей)

3:15 – 5:10. Академическая гребля. Мужчины – двойка парная, четверка, четверка парная. Женщины – двойка парная, четверка, четверка парная

4:30 – 7:05. Плавание. Мужчины – 200 м батт, 4х200 м в/с. Женщины – 200 м в/с, 200 м комплекс, 1500 в/с

5:30 – 11:40. Велоспорт, разделки. Мужчины, женщины

9:00 – 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, мужчины

11:30 – 12:30. Регби-7. Мужской финал

11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 90 кг. Женщины – 70 кг

11:30 – 15:25. Конный спорт. Индивидуальная выездка

12:30 – 14:40. Фехтование. Мужская сабля, команда

13:15 – 16:00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 73 кг

14:45 – 17:00. Баскетбол 3х3. Мужской и женский финалы

Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:

02:00. Академическая гребля. Плавание

04:35. Академическая гребля. Плавание. Дзюдо

05:40. Плавание. Дзюдо

07:05. Дзюдо

08:00. Дзюдо. Велоспорт

10:30. Студия Олимпийские игры

11:00. Дзюдо

13:30. Спортивная гимнастика

16:00. Баскетбол

16:30. Студия Олимпийские игры

18:20. Повтор

21:40. Время Олимпийских игр

Украина за первые четыре дня смогла завоевать три награды. По бронзе выбороли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.