Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 27 июля, расписание трансляций, календарь

На Олимпийских играх-2020 во вторник, 27 июля, пройдет четвертый соревновательный день. Спортсмены разыграют 22 комплекта наград.

Для украинцев основной интерес вызывают соревнования по пулевой стрельбе, где среди фаворитов смешанных команд находятся Елена Костевич и Олег Омельчук.

Кроме того, свой матч 1/8 финала проведет первая ракетка страны Элина Свитолина. Соперницей нашей теннисистки станет Мария Саккари из Греции.

Видео дня

Вашему вниманию полное расписание 27 июля.

Выступление украинцев: (время киевское)

3:00. Пулевая стрельба. Смешанные команды, пистолет, 10 м. Квалификация. Олег Омельчук/ Елена Костевич. Финал в 5:00

7:20. Бадминтон. Групповой этап, мужчины. Артем Почтарев – Брайз Левердес (Франция)

7:44. Стрельба из лука. Женщины. Личные соревнования, 1/32 финала. Лидия Сиченикова – Мишель Кроппен (Германия)

8:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины. Полуфинал. Виктория Ус. Финал в 10:15

8:12. Бокс. Женщины, 69 кг. 1/8 финала. Анна Лысенко - Умаима Белахбиб (Марокко)

9:00. Велоспорт, маутинбайк. Женщины. Яна Беломоина

После 9:00. Теннис. Женщины, 1/8 финала. Элина Свитолина – Мария Саккари (Греция)

13:20. Плавание. Мужчины, 100 м в/с. Квалификация. Сергей Шевцов

14:40. Плавание. Мужчины, 800 м в/с. Квалификация. Михаил Романчук, Сергей Фролов

Расписание 4-го дня Олимпиады-2020, 27 июля (22 комплекта медалей)

0:30 – 3:10. Триатлон. Женщины

4:30 – 5:40. Плавание. Мужчины – 200 м в/с, 100 м спина. Женщины – 100 м спина, 100 м брасс

5:00 – 6:00. Пулевая стрельба. Смешанные команды, пистолет, 10 м.

8:15 – 11:15. Серфинг. Мужчины, женщины

9:00 – 11:00. Велоспорт, маутинбайк. Женщины

9:00 – 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 10 м, женщины

9:15 – 10:30. Пулевая стрельба. Смешанные команды, винтовка, 10 м

9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 59 кг

10:15 – 11:00. Гребля на байдарках и каноэ. К-1 слалом, женщины

11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 81 кг. Женщины – 63 кг

11:30 – 16:40. Конный спорт. Командная выездка

12:30 – 14:40. Фехтование. Женская шпага, команда

13:45 – 16:00. Спортивная гимнастика. Командное многоборье, женщины

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 64 кг

14:00 – 16:30. Софтбол. Финальный матч

14:40 – 16:10. Тхэквондо. Мужчины – 80+ кг. Женщины – 67+ кг

Расписание трансляций на UA:Перший:

00:20. Триатлон

03:00. Академическая гребля

05:40. Пулевая стрельба

06:00. Пулевая стрельба

06:15. Стрельба из лука

07:25. Бокс

08:00. Каноэ слалом, каяки

09:00. Маунтинбайк, кросс-кантри

10:30. Студия Олимпийские игры

11:00. Бокс

13:00. Плавание

15:30. Баскетбол

16:30. Студия Олимпийские игры

21:40. Время Олимпийских игр

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую триатлонистку Юлию Елистратову отстранили от Олимпиады накануне старта. Нашу соотечественницу обвинили в нарушении антидопинговых правил.