Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 25 июля, расписание трансляций, календарь

На Олимпиаде-2020 в Японии в воскресенье, 25 июля, будет разыграно 18 комплектов наград. В числе претендентов на медаль есть и украинцы.

Шансы стать трехкратной олимпийской призеркой есть у Елены Костевич. Украинская чемпионка Афин-2004 и бронзовая медалистка Лондона-2012 попытается выйти в финал в стрельбе из пистолета с 10 метров и побороться за награды Токио-2020.

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Также за выход в финал будут бороться Сергей Кулиш и Олег Царьков. Украинцы стартуют в квалификации в стрельбе из винтовки с 10 метров.

Шпажисты Богдан Никишин, Игорь Рейзлин и Роман Свичкарь стартуют на индивидуальном турнире. Украинцы начнут свой путь к медалям с 1/16 финала.

Женская команда по стрельбе из лука в 1/8 финала сразится с командой Россией.

В дзюдо успех своей соотечественницы Дарьи Белодед попытается повторить Георгий Зантарая. 33-летний уроженец Грузии в третий раз в своей карьере выступает на Олимпиадах. До этого он два раза проигрывал в первых же схватках.

Полное расписание 25 июля

3:00. Пулевая стрельба. Женский пистолет, 10 м (Елена Костевич). Финал в 5:15

3:00. Стендовая стрельба. Скит. Ирина Маловичко. 1-й день квалификации

4:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Квалификация. Диана Варинская (первый поток)

4:00 Академическая гребля. Утешительные заплывы. Двойна парная, легкая. Хмара/Ковалев

4:39. Стрельба из лука. Женские сборные (в 1/8 финала Украина - Россия)

5:00. Теннис. Женщины, пары. Первый раунд. Надежда Киченок/Людмила Киченок – Саня Мирза/Анкита Райна(Израиль)

5:55. Фехтование. Мужская шпага (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин)

6:15. Дзюдо. Мужчины – 66 кг (Георгий Зантарая). Женщины – 52 кг. Финальный блок с 11:00

7:00. Велоспорт, шоссе. Женщины. Валерия Кононенко

7:00. Мужская винтовка, 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Финал в 9:30

7:24. Бокс. Мужчины, 63 кг. Ярослав Харциз – Давид Чалабаев (Азербайджан)

7:50. Каноэ-слалом. 1 и 2 спуски. Виктория Ус

8:00. Теннис. Женщины, одиночка. Первый круг. Элина Свитолина – Лаура Зигезмунд (Германия 9:30. Настольный теннис. Женщины. Второй раунд. Маргарита Песоцкая – Маника Батра (Индия)

11:00 Конный спорт. 2-й день квалификации. Инна Логутенкова

12:00. Бадминтон. Групповой раунд. Женщины. Мария Улитина – Бэй Вен Жанг (США)

12:40. Бадминтон. Групповой раунд. Мужчины. Артем Почтарев – Ия Жи Ли (Малайзия)

13:07. Плавание. 100 м на спине. Женщины, квалификация. Дарья Зевина

Расписание финалов 25 июля (18 комплектов медалей)

5:15 – 6:00. Пулевая стрельба. Женский пистолет, 10 м

6:25 – 7:55. Скейтбординг. Мужчины, улица

4:30 – 6:20. Плавание. Мужчины – 400 м в/с, 400 м комплекс. Женщины – 400 м комплекс, 4х100 в/с

7:00 – 11:35. Велоспорт, шоссе. Женщины

10:15 – 11:25. Стрельба из лука. Женские сборные

9:00 – 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, женщины

9:30 – 10:00. Пулевая стрельба. Мужская винтовка, 10 м.

9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 61 кг

11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 66 кг. Женщины – 52 кг

13:50 – 15:45. Фехтование. Мужская шпага, инд. Женская рапира, инд

14:30 – 16:00. Тхэквондо. Мужчины – 68 кг. Женщины – 57 кг

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 67 кг

Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:

03:00. Академическая гребля

04:30. Плавание. Пулевая стрельба

06:00. Плавание. Пулевая стрельба

06:20. Дзюдо

07:40. Стрельба из лука. Прыжки в воду

10:30. Студия Токио-2020

11:00. Дзюдо. Фехтование

16:30. Студия Токио-2020

18:20. Повторы

21:30. Время Олимпийских игр

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Украина взяла первую награду на ОИ-2020.

"Бронзу" завоевала дзюдоистка Дарья Белодед.

После объявления победителя 20-летняя киевлянка расплакалась.