Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 25 июля, расписание трансляций, календарь
На Олимпиаде-2020 в Японии в воскресенье, 25 июля, будет разыграно 18 комплектов наград. В числе претендентов на медаль есть и украинцы.
Шансы стать трехкратной олимпийской призеркой есть у Елены Костевич. Украинская чемпионка Афин-2004 и бронзовая медалистка Лондона-2012 попытается выйти в финал в стрельбе из пистолета с 10 метров и побороться за награды Токио-2020.
Также за выход в финал будут бороться Сергей Кулиш и Олег Царьков. Украинцы стартуют в квалификации в стрельбе из винтовки с 10 метров.
Шпажисты Богдан Никишин, Игорь Рейзлин и Роман Свичкарь стартуют на индивидуальном турнире. Украинцы начнут свой путь к медалям с 1/16 финала.
Женская команда по стрельбе из лука в 1/8 финала сразится с командой Россией.
В дзюдо успех своей соотечественницы Дарьи Белодед попытается повторить Георгий Зантарая. 33-летний уроженец Грузии в третий раз в своей карьере выступает на Олимпиадах. До этого он два раза проигрывал в первых же схватках.
Полное расписание 25 июля
3:00. Пулевая стрельба. Женский пистолет, 10 м (Елена Костевич). Финал в 5:15
3:00. Стендовая стрельба. Скит. Ирина Маловичко. 1-й день квалификации
4:00. Спортивная гимнастика. Женщины. Квалификация. Диана Варинская (первый поток)
4:00 Академическая гребля. Утешительные заплывы. Двойна парная, легкая. Хмара/Ковалев
4:39. Стрельба из лука. Женские сборные (в 1/8 финала Украина - Россия)
5:00. Теннис. Женщины, пары. Первый раунд. Надежда Киченок/Людмила Киченок – Саня Мирза/Анкита Райна(Израиль)
5:55. Фехтование. Мужская шпага (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин)
6:15. Дзюдо. Мужчины – 66 кг (Георгий Зантарая). Женщины – 52 кг. Финальный блок с 11:00
7:00. Велоспорт, шоссе. Женщины. Валерия Кононенко
7:00. Мужская винтовка, 10 м (Сергей Кулиш, Олег Царьков). Финал в 9:30
7:24. Бокс. Мужчины, 63 кг. Ярослав Харциз – Давид Чалабаев (Азербайджан)
7:50. Каноэ-слалом. 1 и 2 спуски. Виктория Ус
8:00. Теннис. Женщины, одиночка. Первый круг. Элина Свитолина – Лаура Зигезмунд (Германия 9:30. Настольный теннис. Женщины. Второй раунд. Маргарита Песоцкая – Маника Батра (Индия)
11:00 Конный спорт. 2-й день квалификации. Инна Логутенкова
12:00. Бадминтон. Групповой раунд. Женщины. Мария Улитина – Бэй Вен Жанг (США)
12:40. Бадминтон. Групповой раунд. Мужчины. Артем Почтарев – Ия Жи Ли (Малайзия)
13:07. Плавание. 100 м на спине. Женщины, квалификация. Дарья Зевина
Расписание финалов 25 июля (18 комплектов медалей)
5:15 – 6:00. Пулевая стрельба. Женский пистолет, 10 м
6:25 – 7:55. Скейтбординг. Мужчины, улица
4:30 – 6:20. Плавание. Мужчины – 400 м в/с, 400 м комплекс. Женщины – 400 м комплекс, 4х100 в/с
7:00 – 11:35. Велоспорт, шоссе. Женщины
10:15 – 11:25. Стрельба из лука. Женские сборные
9:00 – 10:00. Прыжки в воду. Синхрон, 3 м, женщины
9:30 – 10:00. Пулевая стрельба. Мужская винтовка, 10 м.
9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 61 кг
11:00 – 13:40. Дзюдо. Мужчины – 66 кг. Женщины – 52 кг
13:50 – 15:45. Фехтование. Мужская шпага, инд. Женская рапира, инд
14:30 – 16:00. Тхэквондо. Мужчины – 68 кг. Женщины – 57 кг
13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 67 кг
Расписание ТВ-трансляций на UA:Перший:
03:00. Академическая гребля
04:30. Плавание. Пулевая стрельба
06:00. Плавание. Пулевая стрельба
06:20. Дзюдо
07:40. Стрельба из лука. Прыжки в воду
10:30. Студия Токио-2020
11:00. Дзюдо. Фехтование
16:30. Студия Токио-2020
18:20. Повторы
21:30. Время Олимпийских игр
*время киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Украина взяла первую награду на ОИ-2020.
"Бронзу" завоевала дзюдоистка Дарья Белодед.
После объявления победителя 20-летняя киевлянка расплакалась.