Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 2 августа: расписание трансляций, календарь

На Олимпиаде-2020 в Японии в понедельник, 2 августа, будет разыграны 22 комплекта наград. В десятый соревновательный день украинские спортсмены имеют шанс на медаль в четырех дисциплинах.

Главная медальная надежда для нашей страны возлагается на борца греко-римского стиля Ленура Темирова. Уступив в полуфинале титулованному японцу, наш крымчанин имеет все шансы победить в бронзовом финале.

Павел Коростылев будет участвовать во второй части квалификации в стрельбе из пистолета с 25 метров. После первой половины украинец 15-й и ему надо попасть в первую шестерку.

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Украинские велогонщицы Любовь Басова и Елена Старикова попробуют зацепиться за награду в в командном спринте .

На легкоатлетическом стадионе метатель молота Михаил Кохан будет выступать в квалификации. Бегуньи Виктория Ткачук и Анна Рыжикова побегут в полуфинале 400-метровки с барьерами.

Выступление украинцев: (время киевское)

2:30 Пулевая стрельба. Мужчины, стрельба с пистолета с 25 м. 2-й день квалификации. Павел Коростылев. Финал в 8:30

3:00 Легкая атлетика. Мужчины, метание молота. Квалификация. Михаил Кохан, Глеб Пискунов

3:30 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка. Квалификация. Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук

4:13 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-двойка. Квалификация. Украина

5:08 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-двойка. Квалификация. Украина

5:30 Пулевая стрельба. Мужчины, винтовка с 50 м с трех положений. Квалификация. Сергей Кулиш, Олег Царьков. Финал в 10:50

После 5:45 Вольная борьба. Женщины, до 68 кг. 1/8 финала. Алла Черкасова – Агнешка Вещек (Польша)

9:00 Прыжки в воду. Мужчины, 3м. Квалификация. Олег Колодий

9:30 Трек. Женщины, командный спринт. Квалификация. Любовь Басова/ Елена Старикова

13:20 Легкая атлетика. Женщины, шест. Квалификация. Марина Килипко, Яна Гладийчук

13:30 Греко-римская борьба. Мужчины, до 60 кг. Бронзовый финал. Ленур Темиров

13:30 Артистическое плавание. Дуэт, произвольная комбинация. Украина

14:45 Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б. Полуфиналы. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук

Расписание 10-го дня Олимпиады-2020, 2 августа (22 комплекта медалей)

4:20 – 6:00. Легкая атлетика. Мужчины - прыжки в длину. Женщины - 100 м/б

7:00 – 9:30. Бадминтон, женские пары

8:30 – 9:30. Пулевая стрельба. Мужчины, пистолет, 25 м

8:30 – 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в 49er – мужчины и женщины

9:30 – 12:30. Велоспорт, трек. Женский командный спринт

9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 87 кг

10:50 – 12:00. Пулевая стрельба. Мужчины, винтовка, 50 м с трех положений

11:00 – 13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины – опорный прыжок, кольца. Женщины – вольные упражнения

11:30 – 15:40. Конный спорт. Троеборье, личное и командное первенство

12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 76 кг. Греко-римская борьба – 60 кг, 130 кг

14:00 – 16:00. Легкая атлетика. Мужчины - 3000 м/б. Женщины - 5000 м, диск

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 87+ кг

14:00 – 16:00. Бадминтон. Одиночки, мужчины

Напомним, что у наших спортсменов уже пять бронзовых наград и одна серебряная. На третью ступень пьедестала почета всходили Дарья Белодед в дзюдо, Игорь Рейзлин в мужской шпаге, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук, а также Элина Свитолина в теннисе. "Серебро" у пловца Михаила Романчука.