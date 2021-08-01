Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 2 августа: расписание трансляций, календарь
На Олимпиаде-2020 в Японии в понедельник, 2 августа, будет разыграны 22 комплекта наград. В десятый соревновательный день украинские спортсмены имеют шанс на медаль в четырех дисциплинах.
Главная медальная надежда для нашей страны возлагается на борца греко-римского стиля Ленура Темирова. Уступив в полуфинале титулованному японцу, наш крымчанин имеет все шансы победить в бронзовом финале.
Павел Коростылев будет участвовать во второй части квалификации в стрельбе из пистолета с 25 метров. После первой половины украинец 15-й и ему надо попасть в первую шестерку.
Украинские велогонщицы Любовь Басова и Елена Старикова попробуют зацепиться за награду в в командном спринте .
На легкоатлетическом стадионе метатель молота Михаил Кохан будет выступать в квалификации. Бегуньи Виктория Ткачук и Анна Рыжикова побегут в полуфинале 400-метровки с барьерами.
Выступление украинцев: (время киевское)
2:30 Пулевая стрельба. Мужчины, стрельба с пистолета с 25 м. 2-й день квалификации. Павел Коростылев. Финал в 8:30
3:00 Легкая атлетика. Мужчины, метание молота. Квалификация. Михаил Кохан, Глеб Пискунов
3:30 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка. Квалификация. Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук
4:13 Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-двойка. Квалификация. Украина
5:08 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-двойка. Квалификация. Украина
5:30 Пулевая стрельба. Мужчины, винтовка с 50 м с трех положений. Квалификация. Сергей Кулиш, Олег Царьков. Финал в 10:50
После 5:45 Вольная борьба. Женщины, до 68 кг. 1/8 финала. Алла Черкасова – Агнешка Вещек (Польша)
9:00 Прыжки в воду. Мужчины, 3м. Квалификация. Олег Колодий
9:30 Трек. Женщины, командный спринт. Квалификация. Любовь Басова/ Елена Старикова
13:20 Легкая атлетика. Женщины, шест. Квалификация. Марина Килипко, Яна Гладийчук
13:30 Греко-римская борьба. Мужчины, до 60 кг. Бронзовый финал. Ленур Темиров
13:30 Артистическое плавание. Дуэт, произвольная комбинация. Украина
14:45 Легкая атлетика. Женщины, 400 м с/б. Полуфиналы. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
Расписание 10-го дня Олимпиады-2020, 2 августа (22 комплекта медалей)
4:20 – 6:00. Легкая атлетика. Мужчины - прыжки в длину. Женщины - 100 м/б
7:00 – 9:30. Бадминтон, женские пары
8:30 – 9:30. Пулевая стрельба. Мужчины, пистолет, 25 м
8:30 – 12:00. Парусный спорт. Медальные гонки в 49er – мужчины и женщины
9:30 – 12:30. Велоспорт, трек. Женский командный спринт
9:50 – 12:00. Тяжелая атлетика. Женщины – 87 кг
10:50 – 12:00. Пулевая стрельба. Мужчины, винтовка, 50 м с трех положений
11:00 – 13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины – опорный прыжок, кольца. Женщины – вольные упражнения
11:30 – 15:40. Конный спорт. Троеборье, личное и командное первенство
12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 76 кг. Греко-римская борьба – 60 кг, 130 кг
14:00 – 16:00. Легкая атлетика. Мужчины - 3000 м/б. Женщины - 5000 м, диск
13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 87+ кг
14:00 – 16:00. Бадминтон. Одиночки, мужчины
Напомним, что у наших спортсменов уже пять бронзовых наград и одна серебряная. На третью ступень пьедестала почета всходили Дарья Белодед в дзюдо, Игорь Рейзлин в мужской шпаге, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук, а также Элина Свитолина в теннисе. "Серебро" у пловца Михаила Романчука.