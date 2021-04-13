Оксана Баюл рассказала о подлости россиян

Максим Иншаков Другие виды спорта 22:19, 13.04.2021 Обновлено: 22:23, 13.04.2021

Знаменитая украинская олимпийская чемпионка Игр 1994 года в Лиллехаммере Оксана Баюл призналась, что россияне после отказа дать интервью, стали делать ей небольшие подлости в интернете.

Во время прямого эфира в Instagram, бывшая фигуристка рассказала о всех деталях скандальной ситуации, которая сложилась в ее жизни.

"Мне позвонили из России, я сказала "Нет", и после этого все, что я начинала выставлять на своих страницах, они начали это все перекручивать и выставлять меня в негативном свете. Зачем им это надо я понятия не имею. Сделали какие-то переписки из старых газет, журналов, вспоминают то ,что было 20 лет назад. Какие -то вещи непонятные", – заявила Оксана.

Баюл не оставалось ничего другого, как отвечать.

"Если меня атакуют, я не буду сидеть с закрытым ртом и ничего не говорить. Я начала говорить в обратку. Но в итоге получается так, что становится все хуже, и хуже, и хуже", – подытожила украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Баюл заявила, что российская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова позаимствовала ее идею насчет костюма.

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