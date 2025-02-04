'Все равно русский человек!' Фигуристы из РФ захватывают сборные других стран и танцуют под 'Распутина', а украинцы устраивают диверсии

Не смотря на все санкции и отстранения, представители российского фигурного катания продолжают выступать на самом высоком уровне и завоевывать награды, перейдя под флаги других стран. На чемпионате Европы, который в эти выходные закончился в Таллинне, соревновались 27 воспитанников страны-агрессорки из 160 участников в целом. Почти шестая часть! И один из них даже примерил на себя континентальное "золото". А самым высоким местом украинцев в Эстонии стало 11-е в соревновании спортивных пар.

Видео дня

Больше всего представительства недавних россиян привезла на чемпионат Грузия – 5 фигуристов. И это та страна, которая пострадала от военной агрессии РФ чуть более 16 лет назад.

Одними из фаворитов спортивных пар были уроженцы России Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Партнер выступает за Грузию с 2019 года, а партнерша – с 2020-го, а вместе они начали кататься в 2023-м. В прошлом году они стали вторыми на чемпионате Европы и седьмыми на первенстве мира.

А на нынешнем континентальном турнире Метелкина и Берулава вынуждены были удовлетвориться третьим местом из-за провальной короткой программы. Интересно, что смена флага не повлияла на место дислокации и тренировок пары, которая готовится в Перми у Павла Слюсареенко и Егора Закроева.

Сразу после отстранения российских спортсменов сбежали из сборной танцоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Дэвис – дочь скандальной российской тренерки Этери Тутберидзе, которая до 2022-го вместе со Смолкиным представляла Россию, в том числе на Олимпийских играх-2022, где заняли 14 место. Но санкции заставили их искать новую родину, и Грузия с радостью приютила.

В 2023 Диана и Глеб сменили спортивное гражданство и вернулись к соревнованиям под другим флагом, объяснив свое решение желанием продолжать карьеру: "Мы хотим выступать". Но до призовых мест они пока не дотягиваются. И на этом чемпионате Европе стали восьмыми.

В Таллине не смогла подтвердить статус чемпионки Европы 2022 грузинская одиночница Анастасия Губанова, заняв второе место после эстонки Нины Петрикиной. Губанова до сих пор продолжает жить и тренироваться в Санкт-Петербурге, однако в 2021 году грузинская федерация фигурного катания объявила о переходе россиянки в свою сборную. И теперь она сможет нести "русский мир" под другим флагом.

А чемпионом Европы в соревновании спортивных пар стал еще один "беглец", уроженец Санкт-Петербурга Никита Володин, который до 2022 года катался за Россию – был чемпионом CS Tallinn Trophy 2016 года и бронзовым призером Юношеских Олимпийских игр-2016, а в апреле го выиграл "золото" юниорского первенства РФ.

Однако ему не очень везло с партнершами, а тут еще после полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину в феврале 2022 года фигуристов страны-агрессорки отстранили от соревнований, и Володин быстренько пустился в Германию. Там он стал в пару в Минерву Фабьен Хазе и с сезона-2023/24 официально стал немцем.

Но всю свою сущность Володин обнаружил в комментарии после победы в финале Гран-при ISU в Пекине: "Конечно, мне было приятно, что в России снова заговорили, потому что я все равно русский человек. Моя родная школа, которая меня вырастила, тоже показала, что они гордятся. Я все читал, мне было очень приятно.

К тому же, тренируются немцы у тренера из РФ Дмитрия Савина, среди подопечных которого венгерская пара с российским прошлым Мария Павлова и Алексей Святченко, занявшая четвертое место на чемпионате Европы, представители Нидерландов москвичка Дарья Данилова и Мишель Цыба и поляки Юлия Щетинина и Михал Возняк.

Конечно, россияне в восторге от спроса на своих специалистов, особенно когда европейцы готовы ехать готовиться на территорию страны-агрессорки. А материал с Савиным в ведущем российском СМИ вышел с названием: "Наш фигурный тренер готовит европейских чемпионов". Вот так работают у мастеров конька санкции и отстранения.

Кстати, именно в соревнованиях спортивных пар лучше выступили на чемпионате Европы-2025 представители Украины. 20-летняя София Голиченко и 23-летний Артем Даренский заняли в Таллинне 11 место. После короткой программы они замыкали топ-10, откатали произвольную с личным рекордом 108,22 балла, но этого совсем чуть-чуть не хватило, чтобы финишировать в десятке.

И еще в прошлом году Артем отмечал, что из-за большого количества бывших "трехцветных" в соревнованиях спортивных пар чемпионат Европы уже похож на "некий Кубок России". В силу обстоятельств украинские спортсмены вынуждены делить с выходцами из РФ общее пространство и общий лед на разминках. И конечно, по словам украинских фигуристов, это влияет на атмосферу в кулуарах международных соревнований.

Некоторые бывшие россияне даже пытаются искать с нашими фигуристами контакт, а некоторые – идут на мелкую подлость. Например, украинцы едут в поддержку, а кто-то из бывших россиян видит это и, преграждая путь, садится в тодес и партнер начинает крутиться вокруг партнера. Хотя и наши спортсмены в долгу не остаются.

Они прекрасно знают, что мы можем говорить в лицо, и пробуют этого избегать. Они пытаются поздороваться, заговорить, но мы не идем на контакт. Мы с Иваном Шмуратко, бывает, устраиваем "диверсии". из автобуса первыми или сесть как-то неудобно, когда идем завтракать. Или же говорить по-другому, с акцентами.

Из фигуристок РФ на чемпионате Европы-2025 также зацепилась за награду новоиспеченная француженка Евгения Лопарева, заняв второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов вместе с Жоффре Бриссо. При этом сразу три пары разделили какие-то десятые и даже сотые. И "серебро", как писал сами россияне, сенсационно досталось Лопаревой и ее партнеру.

Евгения приобрела французское гражданство в мае 2022 года, пара тренируется в Монреальстской академии и, несмотря на это, местом дислокации партнерши значится Москва. А ритм-танец Лопаревой и Бриссо в этом сезоне красноречиво поставлен под песню Boney M... "Rasputin". И, по первоначальному замыслу трек заканчивается словами "Oh, those russians" ("Ох уж эти русские").

Однако в ноябре 2024-го на Warsaw Cup эта фраза удивительным образом исчезла из выступления. Как потом объяснила самая бывшая россиянка, они это сделали через судей.

"После победы на Tallinn Trophy наша французская тренер Роксана Пететин поделилась с нами, что некоторые судьи в частных беседах уже не раз намекали ей, чтобы мы рассмотрели другую финальную фразу, которая звучит в нашем ритм-танце. Мы подумали, что когда начались такие разговоры , то, может, действительно стоит поэкспериментировать с концовкой.

Кроме Грузии, четырех бывших россиян на чемпионат Европы привезла Венгрия, что не удивительно, учитывая дружбу премьер-министра Орбана с властями РФ. Но три воспитанника страны-агрессорки были и в сборной Польши.

Кстати, в прошлом году президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Дже Йоль вынужден был отвечать на вопросы СМИ о большом количестве бывших представителей РФ на международных соревнованиях. Но его заявление выглядело как отговорка, мол, ISU придерживается решения о недопуске российской сборной, а ответственность за чрезмерное представительство россиян несут уже национальные федерации.

А в декабре 2024-го еще стало известно, что ISU разрешил российским и белорусским фигуристам участвовать в отборе на зимнюю Олимпиаду-2026. Они будут вправе заявляться на международные квалификационные соревнования в нейтральном статусе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выступавший за Россию титулованный фигурист-чемпион погиб во время крушения самолета в США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!