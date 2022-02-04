Официально! Зимнюю Олимпиаду в Пекине открыли, а огонь зажгли в снежинке

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине официально открылись! Об этом объявил президент Международного олимпийского комитета немец Томас Бах во время выступления 4 февраля днем на стадионе "Птичье гнездо" в столице Китая.

Красочная и одновременно скромная церемония заняла более двух часов. Началось шоу на стадионе с небольшого спектакля организаторов о культуре Китая и олимпийской истории.

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Организаторы пообещали и исполнили "безопасное" представление.

К сожалению, зрителей на трибунах арены, где проходила и летняя Олимпиада-2008, было немного в связи с ковидными ограничениями.

После вступления прошел парад 95 команд-участниц Олимпиады-2022 – самая продолжительная часть церемонии. Гостей представляли снежинки, которые появились на поле стадиона с табличками стран.

Выходили команды на арену по порядку, определенному упрощенным китайским алфавитом. Сборная Украины появилась на арене в составе всего девяти человек.

А флаг страны несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

В конце мероприятия свою речь произнес президент МОК Томас Бах. Он вспомнил о пандемии коронавируса и обратился к политикам с просьбой "дать планете шанс" на мирное сосуществование. В концовке шоу прозвучала добрая песня легендарного Джона Леннона "Imagine".

А небо над стадионом осветили фейерверки.

В завершении атлеты произнесли олимпийскую клятву с обязательством бороться честно, а на арене подняли флаги Китая и МОК. А олимпийский огонь оригинально зажгли в снежинке.

Напомним, в составе украинской команды выступят 45 спортсменов.

Продлятся соревнования официально с 4 февраля до воскресенья, 20 февраля.

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