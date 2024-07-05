'В войне одна надежда на чудо': во время задания на Харьковщине погиб бывший борец, считавший, что все московское должно быть запрещено

Во время выполнения боевого задания в Харьковской области свою жизнь за Украину отдал бывший борец греко-римского стиля Виталий Болюх. Защитник из Тернополя с позывным "Савич" погиб в бою с российскими оккупантами 12 июня. Теперь спортсмену навсегда 42 года...

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Болюх родился 21 февраля 1982 года в Тернополе, где впервые пришел в спортивный зал. Виталий был воспитанником Комплексной детско-юношеской спортивной школы по греко-римской борьбе. И хотя профессиональным атлетом он не стал, любовь к борьбе сопровождала его всю жизнь. Уже, будучи взрослым, он продолжал интересоваться этим видом, посещал местные и всеукраинские турниры.

"С Виталием мы познакомились в июле 2019 года на турнире по греко-римской борьбе памяти Е.Ворка. Незнакомый мужчина подошел ко мне в кафе и спросил не комментировал ли соревнования по борьбе? Оказывается он тоже занимался у Андрея Телебана. К сожалению, мы не так часто виделись, а больше общались по телефону", – вспомнил журналист и комментатор Александр Пастухов.

"Виталий был невероятно жизнерадостным, приветливым и добрым. Верил в Бога! Читал Библию! Считал, что все московское в Украине должно быть запрещено. Украинский язык является государственным! Виталий всем сердцем любил родную землю! Верил, что Украина обязательно победит! Переживал! за будущее нашей молодежи. Боролся за чистоту языка. Отмечал, что нужно развивать украинский контент! Увлекался музыкой. Изучал историю. Интересовался успехами украинских борцов", – рассказал Пастухов.

В 2018 году бывший борец работал в пункте проката лодок в Тернополе, был гидом в сплавах на Днестре и постоянно помогал в организации соревнований. Также Болюх был на "ты" с электроникой, работал специалистом по ремонту мобильной техники, был сотрудником нескольких компаний мобильных операторов.

После начала полномасштабного вторжения Виталий без колебаний взял в руки оружие и присоединился к рядам ВСУ. По словам друзей и родных, бывший борец говорил, что до Тернополя очень близко и нужно идти защищать.

Два года Болюх вместе с побратимами противостоял российским оккупантам, но 12 июня 2024 года он вступил в свое последнее сражение. 42-летний Виталий погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

"Известие о твоей смерти, друг мой, шокировало многих людей, и меня, откровенно говоря, тоже. В голове не укладывается до сих пор, что тебя нет. Никогда бы не поверил, что мы будем жить во время войны, где будет происходить такой ужас. Вспоминаю, как мы боролись на ковре, играли в регби, футбол, как бегали на дальний пляж, как тренировались, как праздновали дни рождения, как обедали вместе, как ты приходил ко мне в больницу на массаж…", – отреагировал мастер спорта по греко- римской борьбы Игорь Соколовский.

"Вспоминаю, как ходили на концерт – вообще первый в моей жизни. Как ходили в церковь на Новый Год. У тебя была очень классная особенность – ты мог быть веселым и серьезным в то же время. Твоя смерть – это очень большая потеря для нас, тех, кто тебя знал. Последние твои слова о войне: "Одна надежда на чудо". А я знаю, что чудо может быть только от Бога! Виталик, верю, что когда-нибудь мы увидимся", – написал Игорь.

А Александр Пастухов подчеркнул, что Виталий любил жизнь, друзей, борьбу, родной край: "Он был чрезвычайно содержательным, глубоким, интересным и серьезным человеком. Все, чем он делился, заставляло задуматься, думать, анализировать. В нем совершенно не чувствовалось агрессии!" Мне кажется, он не умел злиться! Виталий Болюх действительно встал на защиту Украины из-за безграничной любви к тем, кто есть за ним".

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