Российский легкоатлет Сергей Литвинов признался в употреблении допинга, чем спровоцировал целую лавину оскорблений в свой адрес со стороны спортивных чиновников страны-агрессора. Чемпион России 2013 года по метанию молота заявил, что использовал запрещенные вещества во время подготовки к Олимпиаде-2012.

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"Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия допинга в России. В 2012-м с конца апреля по конец мая я принимал туринабол и оксандролон. Я улучшил результат почти на два метра. Молот летел дальше без хорошего самочувствия или хорошей техники. Тогда я чувствовал, что это неправильно. Я растерял все ощущение техники, над которой так усердно работал до этого, а молот летел дальше", – написал спортсмен на своей странице в социальной сети Facebook.

Эти слова Литвинова вызвали приступ ярости в России. Сына олимпийского чемпиона Села-88 обвинили в предательстве и других грехах.

В частности президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили обозвал легкоатлета мразью. "Он подлец, такую мразь надо держать подальше от нашей страны. Такие ублюдки не имеют понятия, кто такие отец и мать и что такое ответственность перед родителями. Для них родители – там, где за чистку унитаза дадут евро или доллар. И мало ли таких ублюдков, сегодня они через одного. То одна мразота кричит "Слава героям", хотя здесь облизывал ботинки у власть предержащих, то другая", – сказал он в комментарии пропагандистскому информагентству "Р-Спорт".

В свою очередь двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев обвинил Литвинова в дискредитации России. "Негодяй – вот он кто, этот Сергей, потому что употреблял допинг, а дальше он может говорить все, что угодно. Он, во-первых, обманывал своих соперников, а во-вторых, он дискредитировал нашу страну и наш спорт. И вот такие, как он, идиоты – по-другому я не назову – они как раз и создали негативный фон в отношении России", – подчеркнул Z-патриот.

А четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил уверенность в продажности атлета. "А какой толк от этого признания сейчас? Сам себя очернил, получается. Безграмотный ход. Он никому не нужен в легкой атлетике, смысл в чем был? На чью-то мельницу хочет добавить? Другого смысла не вижу. Если бы он это сделал, когда был действующим спортсменом, это другой разговор. А так, видно, хочет понравиться западным, скорее всего. Безграмотный ход!" – сказал Тихонов.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из популярных российских сайтов опубликовал разгромную статью об очередных допинговых скандалах со спортсменами страны-агрессора.

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