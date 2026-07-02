Очередная победа Украины: сборная по PUBG вышла в финал Esports Nations Cup 2026

Украина продолжает укреплять свои позиции среди ведущих киберспортивных держав мира. Национальная сборная по PUBG: Battlegrounds получила прямое приглашение на финальную стадию Esports Nations Cup 2026 – одного из самых престижных международных турниров среди национальных команд.

Видео дня

В состав национальной сборной вошли игроки высочайшего уровня, представляющие Natus Vincere и Team Nemesis: Антон "Feyerist" Дутчак, Виталий "Hakatory" Шайда, Сергей "SoseD" Зубков и Владислав "DIFX" Невыхожий. Большинство из них имеют опыт выступлений на крупнейших международных турнирах, в частности PUBG Global Championship, PUBG Global Series и PUBG EMEA Championship. Возглавил команду тренер Вадим "ALREIN" Ловин, который работал с большинством игроков в течение последнего года.

Это уже третий прямой инвайт для Украины на Esports Nations Cup 2026.

Главные истории дня

Ранее без отбора в финальную часть турнира были приглашены украинская сборная по Dota 2 и гроссмейстер по шахматам Александр Бортник.

Таким образом, Украина стала одной из немногих стран, представленных сразу в трёх дисциплинах финальной стадии чемпионата.

В Федерации киберспорта Украины отмечают, что такие результаты являются следствием системной работы по развитию национальных сборных и укреплению международного присутствия украинского киберспорта.

Президент UESF Максим Криппа неоднократно подчеркивал, что одной из ключевых задач организации является построение системы, которая позволит украинским киберспортсменам регулярно представлять страну на крупнейших мировых турнирах и укреплять авторитет Украины в глобальном киберспортивном сообществе.

После получения статуса официального National Team Partner Esports Nations Cup 2026 Федерация киберспорта Украины отвечает за формирование составов национальных команд, их подготовку и координацию участия во всех дисциплинах турнира. Именно благодаря этому партнерству Украина выступает на чемпионате как полноценная национальная сборная.

Двенадцать команд получили прямые приглашения, ещё десять будут определены по итогам региональных квалификаций, а два места организаторы распределят через специальные слоты.

Финал Esports Nations Cup 2026 состоится в ноябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В целом Федерация киберспорта Украины формирует и поддерживает национальные сборные в девяти дисциплинах, продолжая работать над тем, чтобы украинские спортсмены были конкурентоспособными на самом высоком международном уровне.